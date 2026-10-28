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Política

Gilberth Díaz acusa a Rodrigo Chaves de intentar vulnerar autonomía del SEC

Gilberth Díaz cuestionó la actuación del Ministerio de Trabajo en la disputa por las expulsiones de Yorgina Alvarado y Marcos Rodríguez. La dirigencia sindical sostiene que se está vulnerando la autonomía de la organización

Conferencia del SEC
La dirigencia del SEC denunció este miércoles 28 de octubre una supuesta intervención del ministro Rodrigo Chaves en el conflicto interno del sindicato, en medio de la disputa por las elecciones para el periodo 2026-2030. Cristian Mora

Cristian Mora, Fernanda Matarrita Chaves y Jailine González Gómez

La dirigencia del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) denunció este miércoles 28 de octubre una supuesta intervención del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, en el conflicto interno que enfrenta la organización, con el presunto objetivo de debilitar al movimiento sindical y educativo.

Según los representantes del SEC, las actuaciones del Gobierno responderían a una estrategia para infiltrarse en la organización y debilitar su capacidad de oposición a las políticas gubernamentales en materia educativa.

Los señalamientos se realizaron durante una conferencia de prensa en la que participaron el presidente del sindicato, Gilberth Díaz; Alejandro López, presidente del Tribunal de Elecciones del SEC, y Vera Morales, presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina.