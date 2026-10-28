Gilberth Díaz acusa a Rodrigo Chaves de intentar vulnerar autonomía del SEC

La dirigencia del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) denunció este miércoles 28 de octubre una supuesta intervención del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, en el conflicto interno que enfrenta la organización, con el presunto objetivo de debilitar al movimiento sindical y educativo.

Según los representantes del SEC, las actuaciones del Gobierno responderían a una estrategia para infiltrarse en la organización y debilitar su capacidad de oposición a las políticas gubernamentales en materia educativa.

Los señalamientos se realizaron durante una conferencia de prensa en la que participaron el presidente del sindicato, Gilberth Díaz; Alejandro López, presidente del Tribunal de Elecciones del SEC, y Vera Morales, presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina.

La conferencia se produjo en medio de una disputa por la conducción del SEC para el periodo 2026-2030, que enfrentó a dos tendencias: Unidad y Trabajo (UTRA), encabezada por Díaz, quien preside el sindicato desde 2003, y Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), liderada por la exsecretaria general Yorgina Alvarado.

SEC cuestiona intervención del Ministerio de Trabajo

Uno de los principales cuestionamientos de la dirigencia sindical se relaciona con una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre las sanciones impuestas a Alvarado y al exsecretario de Finanzas Marcos Rodríguez.

Alvarado informó que el MTSS dejó sin efecto una resolución del Consejo de Representantes del SEC relacionada con su expulsión y la de Rodríguez.

Según un comunicado difundido por la dirigente, el Ministerio determinó que, de acuerdo con los estatutos del sindicato, únicamente la Asamblea General, mediante una votación de dos terceras partes de los presentes, tiene la facultad de acordar la expulsión de una persona afiliada.

El documento citado por Alvarado agrega que, aunque los sindicatos cuentan con autonomía estatutaria, esta “no constituye una patente de corso para derogar o prescindir de mandatos legales de imperativo incumplimiento”.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Gilberth Díaz cuestionó esa intervención del Ministerio de Trabajo y sostuvo que la institución carece de competencia para dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los órganos internos del sindicato.

Díaz afirmó que las funciones del Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS son de carácter registral y defendió la autonomía de la organización para resolver sus asuntos internos conforme a sus estatutos.

El dirigente también acusó a Rodrigo Chaves de promover una intervención del Ministerio de Trabajo en el conflicto sindical, con el propósito de desconocer las decisiones del Consejo de Representantes.

Según Díaz, esa actuación vulneraría el principio de autonomía sindical.

El presidente del SEC, Gilberth Díaz, defendió la autonomía sindical y cuestionó una resolución del Ministerio de Trabajo sobre la expulsión de dos exdirigentes. (Cristian Mora/La Nación)

Disputa por las elecciones del SEC

El conflicto surgió durante el proceso para elegir a la dirigencia del SEC para el periodo 2026-2030, que enfrentó a Unidad y Trabajo (UTRA), encabezada por Gilberth Díaz, y Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), liderada por Yorgina Alvarado.

Alvarado y Marcos Rodríguez, exsecretario de Finanzas e integrante de FARO, fueron expulsados y destituidos tras procedimientos disciplinarios relacionados con el manejo de recursos sindicales, avalados por el Tribunal de Ética y Disciplina del SEC.

La Presidencia del sindicato también presentó denuncias penales ante el Ministerio Público. En el caso de Alvarado, señaló posibles delitos de administración fraudulenta, apropiación y retención indebidas y estafa.

La expulsión de Rodríguez dejó incompleta la papeleta FARO, que fue excluida de la contienda. El Tribunal de Elecciones del SEC (Tesec) declaró ganadora a UTRA sin realizar una votación, decisión que Alvarado impugnó ante el Ministerio de Trabajo.

Alvarado denuncia violación al debido proceso

Alvarado cuestionó el procedimiento disciplinario y denunció una vulneración de su derecho de defensa. Según explicó, el proceso estaba relacionado con el uso de tarjetas del sindicato y la audiencia se realizó pese a que presentó una incapacidad médica avalada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Me dejaron en un estado de indefensión. Siempre he estado lista para dar la cara, pero necesito que me abran los espacios, ya que en el SEC me los cerraron para impedir el proceso electoral”, manifestó en un comunicado anterior.

La dirigente aseguró que cuenta con pruebas para justificar las transacciones realizadas con las tarjetas sindicales. También sostuvo que se impidió a las personas afiliadas participar en las elecciones y cuestionó que UTRA fuera declarada ganadora sin votación.

Disputa por el control de la sede sindical

El conflicto también alcanzó las instalaciones del SEC, en Lourdes de Montes de Oca. Según Gilberth Díaz, el 5 de octubre Alvarado ingresó a las oficinas centrales y tomó el control de la sede y de la documentación administrativa.

El 14 de octubre, Díaz anunció que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José había ordenado restituirle la posesión de las instalaciones, mediante una medida cautelar dictada el 13 de octubre a solicitud del Ministerio Público.