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El País

Conflicto en el SEC: Yorgina Alvarado afirma que Ministerio de Trabajo invalidó resolución sobre su expulsión

Según Alvarado, el Ministerio de Trabajo determinó que únicamente la Asamblea General del sindicato puede acordar la expulsión de una persona afiliada, mediante una votación de dos terceras partes de los presentes

Yorgina Alvarado Díaz, SEC
Yorgina Alvarado, secretaria general del SEC, informó que el Ministerio de Trabajo dejó sin efecto una resolución del sindicato relacionada con su expulsión y la del exsecretario de Finanzas, Marcos Rodríguez. Yorgina Alvarado Díaz, SEC.
Cristian Mora

La secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Yorgina Alvarado, informó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dejó sin efecto una resolución del Consejo de Representantes de la organización relacionada con su expulsión y la del exsecretario de Finanzas, Marcos Rodríguez.

Según un comunicado de prensa difundido por Alvarado, el MTSS determinó que, de acuerdo con los estatutos del sindicato, únicamente la Asamblea General, mediante una votación de dos terceras partes de los presentes, tiene la facultad de acordar la expulsión de una persona afiliada.

“Cuando un órgano incompetente dicta la expulsión o la ratifica sin elevar la votación a una Asamblea General, conforme a la Ley Laboral, se vicia el procedimiento por violación al derecho fundamental de defensa”, señala la resolución del MTSS, según el comunicado divulgado por la dirigente sindical.