Futuro jefe de fracción de Pueblo Soberano dicta sentencia: ‘Los diputados que se declaren independientes deben renunciar a la curul’

El jefe de la fracción electa del PPSO, Nogui Acosta, junto a Pilar Cisneros, vocera actual de los diputados de gobierno, durante la conferencia que dio Laura Fernández el 2 de febrero, su primer día como presidenta electa.

Frente a un fenómeno que se repite todos los periodos legislativos, como es la aparición de diputados que se declaran independientes, poco pueden hacer los partidos políticos que llevan a las personas al Congreso. El jefe designado de la fracción entrante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, es consciente de ello y considera que quienes se independicen deben renunciar a la curul que ganaron a través de una agrupación política.

“Me parece que es lo correcto y le voy a decir que ahí tiene que ver muchísimo con temas de ideología, con temas de visión y de la propuesta que se le hizo al electorado”, explicó el exministro de Hacienda.

Acosta aseguró que participar en un partido político y después declinar de sus valores debería conllevar la renuncia del diputado.

Sin embargo, eso nunca sucede. En los últimos 24 años, los legisladores que se declaran independientes se mantienen aferrados a la diputación e, incluso, entran en disputa con los líderes de la fracción de la que se salieron, tal como sucedió con los legisladores fabricistas que se salieron de Restauración Nacional, en octubre de 2018.

En el actual periodo parlamentario, ocho congresistas han renunciado a las banderas partidarias que defendieron durante la campaña electoral, frente a los 11 que lo hicieron entre el 2018 y el 2022.

La primera independiente de este periodo fue María Marta Padilla, del partido que llegó al Congreso como oficialista: Progreso Social Democrático (PPSD). Su caso fue particular, porque se acogió al criterio del Directorio, luego de que la diputada y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar, denunció que ella y otros ocho congresistas, liderados por Pilar Cisneros, habían participado en actividades de otras agrupaciones.

Cisneros no solo rechazó el proceso que lideró Alpízar para sacarlos de la fracción y el partido, sino que se mantuvo aferrada a la jefatura de la fracción durante los cuatro años, a pesar de que ni ella ni sus siete compañeros chavistas comparten absolutamente nada con Alpízar y la bandera del PPSD.

Para este periodo legislativo, los seguidores del presidente Rodrigo Chaves llegan a la Asamblea con otra bandera, la del PPSO, y con el triple de curules que ganaron en 2022, pero con todas las miradas puestas en sus filas, porque se trata de un partido muy joven, construido a propósito para albergar a los chavistas, lo que podría implicar eventuales rupturas.

No obstante, los partidos tradicionales y más antiguos, como Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), no están exentos de que sus diputados se declaren independientes y abandonen la bandera que por décadas enarbolaron.

Es el caso del exliberacionista Gilberth Jiménez, quien incluso intentó ser el candidato presidencial de Liberación, y Leslye Bojorges, de la Unidad, quien también tenía pretensiones electorales. Ahora ambos son independientes y, además, aliados del chavismo.

‘Es una democracia muy diferente a la que tenemos’

En el caso de la propuesta para que las personas se puedan postular a cargos de elección, como presidente o diputado, de forma independiente, Nogui Acosta manifestó dudas, pese a ser una iniciativa de la actual vocera chavista, Pilar Cisneros.

El jefe designado de Pueblo Soberano dijo que el país ha tenido una proliferación de partidos, con agrupaciones que ni siquiera tuvieron, el 1.º de febrero pasado, los votos correspondientes a las firmas que recibieron para inscribirse.

“La madurez del país va a tener que ir en varias direcciones. Si querés que sean candidatos independientes, deben cumplir los mismos requisitos que un partido. Es una discusión más profunda que el hecho mismo de que una persona se pueda postular o no”, dijo.

Nogui Acosta aseguró que él no se imagina un presidente que se postule sin programa, sin personal, sin una visión.

Como principio general, el diputado electo aseguró que todos los costarricenses tienen derecho a postularse y a ser electos, pero enfatizó en que él se cuestiona mucho el mecanismo de las candidaturas independientes.