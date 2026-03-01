Política

Futuro jefe de fracción de Pueblo Soberano dicta sentencia: ‘Los diputados que se declaren independientes deben renunciar a la curul’

Nogui Acosta también opinó sobre la iniciativa de Pilar Cisneros para legalizar las candidaturas sin partido político

Por Aarón Sequeira
02/02/2026/ La presidente electa Laura Fernández brinda su primera conferencia de prensa junto a su esquivo de gobierno el vicepresidente electo Francisco Gamboa y el 2do vicepresidente electo Douglas Soto en el Holiday Inn AUROLA / Foto John Durán
El jefe de la fracción electa del PPSO, Nogui Acosta, junto a Pilar Cisneros, vocera actual de los diputados de gobierno, durante la conferencia que dio Laura Fernández el 2 de febrero, su primer día como presidenta electa. (John Durán/La Nación)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

