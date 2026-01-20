Frente Amplio propone otorgar renta de ¢99.000 a mujeres jefas de hogar en pobreza. ¿De dónde vendrán los recursos?

El incentivo económico que propone el Frente Amplio, busca reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres jefas de hogar que viven en pobreza. Imagen ilustrativa.

El candidato presidencial por el Frente Amplio (FA), Ariel Robles, propone en su plan de gobierno crear una Renta Mínima Feminizada que beneficiaría a las mujeres jefas de hogar en condición de vulnerabilidad o pobreza. El ingreso que recibirían mensualmente sería de ¢99.000.

Con esta renta se aspira a asegurar condiciones básicas de vida a aquellas mujeres, mayores de 18 años empleadas o desempleadas y que carecen de ingresos suficientes. Asimismo, el incentivo busca reconocer su labor en las tareas del hogar que no les son remuneradas. El proyecto también contempla a menores de edad que sean madres.

“Consideramos que toda persona debería de tener derecho a un ingreso que garantice su calidad de vida y es importante visibilizar que hay recarga del trabajo reproductivo (labores domésticas y trabajo de cuidadoras) sobre las mujeres”, comentó Margarita Salas, candidata a la primera vicepresidencia de la República por el Frente Amplio.

La frenteamplista destacó que el trabajo doméstico no remunerado o “malpagado” produce en Costa Rica una riqueza que supera el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) y que por ello aclaran que la renta mínima que se otorgaría a las mujeres no es una beca, sino un reconocimiento al trabajo reproductivo que realizan las mujeres en Costa Rica.

A su vez, resaltó que la ausencia de ingresos puede poner a las mujeres en un contexto de mayor riesgo frente a situaciones potenciales de violencia doméstica.

Durante su campaña, Ariel Robles, candidato del Frente Amplio, ha solicitado el apoyo de las mujeres y de las personas jóvenes. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿De dónde provendrán los recursos para este programa?

Salas comentó que este proyecto sería administrado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y que su ejecución implicaría reestructurar algunos programas “vigilando que personas no pierdan el apoyo que garantice condiciones de existencia digna”.

En ese sentido, respondió que al menos un 43% de los recursos vendrían de dinero de programas actuales, mientras que el 57% restante tendrían su origen en la recaudación tributaria.

El plan de gobierno señala que los recursos también se generarían a partir de una “contribución permanente solidaria de los bancos o de las grandes empresas”.

Las mujeres beneficiadas, costarricenses o residentes con condición migratoria regular, se identificarían mediante la plataforma del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), en la que según Salas hay 4,8 millones de personas inscritas. El plan de gobierno señala que las madres de niños y niñas beneficiados de los Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi), serán priorizadas para recibir la renta.