Frente Amplio propone otorgar renta de ¢99.000 a mujeres jefas de hogar en pobreza. ¿De dónde vendrán los recursos?

Plan de gobierno del candidato Ariel Robles propone reajustar programas del IMAS. Beneficio sería para mujeres con o sin trabajo

Por Fernanda Matarrita Chaves
El incentivo económico que propone el Frente Amplio, busca reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres jefas de hogar que viven en pobreza. Imagen ilustrativa. (Shutterstock)







