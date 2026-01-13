Frente Amplio condena presunta amenaza de muerte contra Rodrigo Chaves y solicita una investigación a fondo

El Frente Amplio pidió una investigación rigurosa tras hacerse públicas amenazas contra el presidente Rodrigo Chaves, y reiteró su defensa de la institucionalidad democrática.

El Frente Amplio condenó cualquier acto de violencia contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y solicitó una investigación en profundidad, luego de que el fiscal general Carlo Díaz confirmara, este martes, la recepción de una denuncia por presunta tentativa de homicidio contra el mandatario.

La denuncia fue interpuesta por el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, contra una activista de apellidos Chinchilla Mora, luego de ser alertado sobre supuestas conversaciones de WhatsApp en las que, en apariencia, la mujer habría ordenado y pagado a un sicario para “atentar contra la vida de Chaves".

En un comunicado de prensa, la agrupación condenó las agresiones contra Chaves y contra cualquier otra figura política del país, y calificó lo sucedido como de “extrema gravedad”.

El Frente Amplio solicitó que lo sucedido sea “investigado con todo rigor por nuestras autoridades judiciales pertinentes”. Manifestaron su confianza en el Poder Judicial y en la Fiscalía para llevar adelante el proceso sin presiones ni manipulaciones, en el marco del proceso electoral.

La agrupación, además, recordó que ha denunciado reiteradamente que la violencia nunca debe tener cabida en la política.

“Las amenazas de cualquier tipo a funcionarios públicos, jerarcas u otras personas deben ser condenadas sin ninguna reserva y, desde la agrupación frenteamplista, su comando de campaña y nuestro aspirante presidencial, solicitamos una investigación a profundidad”, indicaron.

Finalmente, reiteraron su defensa de la democracia costarricense y de su institucionalidad, así como de la tradición nacional de diálogo y paz.