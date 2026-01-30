Financista de Pueblo Soberano justifica aporte electoral mientras compite por contrato del Incop

En el 2020, el Incop había invertido ¢1.200 millones en la construcción de una sala de atención de pasajeros, así como en mantenimiento y obras complementarias en el muelle de Golfito. Foto: Incop.

Francisco Javier Morice Castro, principal financista de la campaña electoral del Partido Pueblo Soberano (PPSO), justificó sus aportes a la candidatura de Laura Fernández mientras su empresa participa en un concurso por un contrato de ¢848 millones con el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

Morice figura como presidente, representante legal y único accionista de la empresa Agroservicios Hípicos de Aranjuez Sociedad Anónima, la cual, durante la Administración Chaves Robles, acumula ¢4.384 millones en contratos públicos, producto de ocho adjudicaciones del el Incop.

A ese total se sumaría un nuevo contrato que se encuentra en proceso de adjudicación.

Morice pagó al PPSO ¢90,3 millones por bonos de campaña valorados en ¢106,3 millones. En caso de que estos certificados adquieran valor tras el resultado de las elecciones, el comprador se ganaría la diferencia de ¢16 millones más intereses.

Ante consultas de La Nación respecto al aporte para la campaña y a cómo se dio la relación comercial entre la empresa y el Incop, Morice respondió:

“Nunca he sido una persona que le guste la política o haya existido un acercamiento con ningún gobierno como usted amarillistamente lo asegura en su pregunta”, afirmó.

“Gracias a las publicaciones de encuestas realizadas en muchos medios, incluyendo el suyo, tomé la decisión de invertir en bonos, lo cual me parece muy seguro, como le repito, tomando en cuenta las encuestas que ustedes publican, conforme a las reglas del Código Electoral y la fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones, y en un país libre y democrático, donde puedo invertir mi dinero donde considere que sea seguro”, agregó.

‘No ha habido ningún acercamiento con Incop’

Morice negó la existencia de algún “acercamiento” con el Incop.

“Las licitaciones son publicadas en la plataforma Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), como ocurre en todo proceso de contratación administrativa; no ha habido ningún acercamiento con Incop, es un proceso general”, afirmó.

Antes del inicio de la actual administración, los contratos adjudicados a esta empresa de Morice sumaban ¢211 millones, de acuerdo con los registros del Sicop.

De ellos, tres fueron otorgados por la Municipalidad de Escazú para el lavado de camiones y uno por la Municipalidad de Cartago para un servicio de limpieza de vehículos recolectores de basura, por montos que en conjunto alcanzaron ¢16,6 millones.

También, había dado un servicio de pintura y lavado de tuberías al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por ¢151,2 millones.

El primer contrato con el Incop se registró en agosto del 2022, cuando se adjudicó el servicio de mantenimiento general y preventivo de los muelles de Puntarenas y Golfito, por ¢43,9 millones.

A partir de diciembre del 2023, Agroservicios Hípicos de Aranjuez Sociedad Anónima acumuló ocho contratos por montos millonarios con esa institución, que en conjunto le han significado ingresos por ¢4.384 millones.

“Le comento que la empresa ha participado desde hace muchos años, antes del 2023, en licitaciones para Municipalidades, ICE, Incop, y, a su vez, en subcontratos en Recope, AyA, entre otros de gran cuantía, como también en empresas privadas de gran renombre en nuestro país”, señaló.

“Hemos participado en otras licitaciones de gran cuantía, como por ejemplo para la UCR, AyA, CCSS, etc., las cuales no hemos ganado. La última en que participamos, el año pasado, por más de ¢180 millones, del ICE, la cual nos fue adjudicada; sin embargo, la empresa que tenía el precio más alto apeló y la administración del proyecto (ICE) decidió adjudicarla a dicha compañía", agregó.

Empresa ‘ha seguido y seguirá participando en contrataciones’

Morice afirmó que su empresa continúa participando en procesos de contratación administrativa y que lo seguirá haciendo, siempre que estos se ajusten a la naturaleza de los servicios que presta. “La empresa como tal, ha seguido y seguirá participando en contrataciones afines a nuestros servicios”, señaló.

Actualmente, Agroservicios Hípicos de Aranjuez Sociedad Anónima está cerca de obtener la adjudicación de un nuevo contrato por ¢848 millones con el Incop, destinado a la rehabilitación de la estructura del puente de acceso al muelle de Golfito.

Según indicó su representante, la empresa se dedica al mantenimiento de superficies de hierro y a labores de construcción.