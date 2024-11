Feinzaig: ‘Cambronero venía operando como independiente desde hace meses’

El presidente y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig Mintz, aseguró que la renuncia de la diputada Kattia Cambronero Aguiluz a su militancia en la agrupación no lo tomó por sorpresa, ya que ella “venía operando como independiente desde hace meses”.

“No nos sorprende que haya sucedido, pero sí nos sorprendió la forma y el momento, porque no le comunicó a la fracción que lo iba a hacer. Ella venía operando como independiente, sin coordinar con la bancada, llegaba tarde a las reuniones de la fracción y se iba temprano. Votaba con el Frente Amplio (FA) o con Liberación Nacional (PLN) en contra de las decisiones que se tomaban en las reuniones”, declaró el liberal a La Nación la noche de este jueves.

El diputado, quien fue candidato presidencial en las elecciones del 2022, aseguró que los argumentos esgrimidos por Cambronero para renunciar al partido son incorrectos. La congresista justificó que el PLP perdió su rumbo ideológico al centralizar el poder en la figura de Feinzaig. Agregó que la bancada hacía mucho cálculo político sobre qué temas hablar, ya que su enfoque está en “posicionar una figura presidenciable” para las elecciones de febrero del 2026. Sin embargo, el líder liberal la contradijo.

“Las manifestaciones que ella hace son incorrectas, habla de concentración del poder, pero cinco de los seis diputados hemos ocupado posiciones de liderazgo en la bancada. El primer año Kattia Cambronero fue subjefa de fracción. Yo soy presidente del partido hasta agosto del 2025 y no voy a continuar, no solo porque hay otras personas preparadas para asumir las riendas, sino porque a los liberales la concentración del poder no nos gusta”, declaró Feinzaig.

Asimismo, el congresista desmintió que el PLP haya abandonado la agenda liberal. Al contrario, enumeró una serie de proyectos de ley impulsados por su agrupación, como la fusión de tres ministerios o el cierre de Recope. Destacó que la semana pasada se aprobó un proyecto que derogó 20 impuestos.

“Kattia confundió ser liberal con hacer lo que a cada uno se le pega la gana. Nunca pudo trabajar bien con el equipo, esto venía desde el primer año. Incluso hubo un cambio en la jefatura de fracción, que ahora tenemos a Luis Diego Vargas que es un negociador, y aun así la relación con Kattia nunca se pudo levantar”, criticó Feinzaig.

También se pronunció este jueves el jefe de la fracción liberal, Luis Diego Vargas, quien aseguró que Cambronero mantuvo un estilo de poca comunicación interna con los demás legisladores de su bancada, al punto de que se enteraron de su decisión por medio de la prensa. En su criterio, los liderazgos deben ganarse con diálogo y respeto.

“Los cinco diputados del PLP tenemos un estilo de unión, tomamos decisiones y tratamos de lograr acuerdos. De una forma vehemente hemos tenido discusiones, pero en los otros cinco diputados los egos no están por encima de esas discusiones”, criticó Vargas.

Asimismo, negó que exista una concentración del poder.

“Prueba de ello es que yo soy el jefe de fracción y Eliécer se ha puesto a disposición como uno más del equipo, haciendo consultas, preguntando si puede hacer alguna disertación. Hay un tema de respeto y trabajo en equipo. Son otras personas las que deberían evaluar su estilo y sus afinidades, porque las votaciones de la diputada Cambronero iban más alineadas a la izquierda, por eso no nos toma por sorpresa”, aseveró el diputado.