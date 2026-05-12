Política

¿Fabricio Alvarado será nombrado en una embajada por Laura Fernández? Así responde el abogado del exdiputado evangélico

Abogado del excandidato presidencial le recomendó a Fabricio Alvarado no responder consultas sobre un eventual nombramiento en el gobierno

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Por Aarón Sequeira
La presidenta electa, Laura Fernández, brindó su criterio sobre cómo debe proceder la Asamblea Legislativa en el caso contra el diputado Fabricio Alvarado, por supuesto abuso sexual.
El exdiputado Fabricio Alvarado evitó despejar las dudas sobre un eventual nombramiento suyo en una embajada, en el gobierno de Laura Fernández. (Diseño Canva /La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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