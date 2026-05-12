¿Fabricio Alvarado será nombrado en una embajada por Laura Fernández? Así responde el abogado del exdiputado evangélico

El exdiputado Fabricio Alvarado evitó despejar las dudas sobre un eventual nombramiento suyo en una embajada, en el gobierno de Laura Fernández.

El exdiputado Fabricio Alvarado rechazó despejar las dudas sobre un eventual nombramiento diplomático en el gobierno de Laura Fernández, luego de que el oficialismo contó con el Partido Nueva República como aliado en el periodo anterior y de que, incluso, evitara que se discutiera la sanción legislativa por presunto abuso sexual contra el exlegislador.

Este martes, luego de que la Fiscalía General de la República le tomó la indagatoria, Alvarado y su abogado, Eric Ramos, fueron abordados por la prensa, para conversar sobre esa declaración y la eventualidad de un nombramiento.

Sin embargo, el exlegislador guardó silencio ante las preguntas y, cuando se le preguntó a él, su abogado contestó que el político no respondería nada por recomendación suya.

“Mi consejo es que él no va a responder absolutamente nada, porque hay preguntas que son absolutamente irrelevantes para el caso”, dijo el abogado de Fabricio Alvarado.

Mientras escuchaba las preguntas sobre esa eventualidad, Alvarado mantuvo silencio, con la mirada hacia los micrófonos de los medios que lo cuestionaron sobre ese intercambio.

Aunque no se haya concretado un nombramiento para el exdiputado evangélico, el gobierno de Laura Fernández sí designó al exjefe de prensa de la fracción de Nueva República, Juan Diego López, en un cargo, el de presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Además, varios de los asesores legislativos de esa bancada fueron designados en puestos de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

“Es una situación absolutamente especulativa, teórica, hipotética. Es que yo no puedo responder sobre cosas hipotéticas. Yo no negocio nada, porque yo soy abogado. Mi consejo es que él no va a contestar absolutamente nada”, agregó Ramos.

Aunque el abogado de Fabricio Alvarado dijo que iba a responder las consultas de la prensa y enfatizó que el excongresista no respondería nada, luego alegó que él es abogado y ejerce liberalmente su profesión, agregó que es “apolítico”, pero que no iba a emitir un criterio sobre un tema político que no conocía “del todo”.

Incluso, Eric Ramos cuestionó que los exdiputados oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) fueran aliados de Fabricio Alvarado y hubieran aplicado una estrategia para impedir que los informes legislativos sobre la denuncia de abuso sexual se discutieran en el plenario del Congreso.

No obstante, en numerosas ocasiones, la exvocera de esa fracción, Pilar Cisneros, reconoció claramente que Alvarado era un aliado y la ausencia de los exlegisladores chavistas fue claramente una medida para bloquear la amonestación ética pública para el aliado del gobierno.