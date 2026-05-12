Fiscalía toma indagatoria a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual a exdiputada

La Fiscalía citó a Fabricio Alvarado para hacer la indagatoria en el caso por presunto abuso sexual, este martes.

La Fiscalía General de la República citó al exdiputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), para hacer la indagatoria dentro del expediente judicial sobre presunto abuso sexual que se tramita en ese despacho.

El excandidato presidencial se apersonó este martes, a las 7:30 a.m. para rendir su declaración, cinco días después de que la representación legal de dos de sus denunciantes presentó una solicitud de medidas cautelares en su contra, para evitar que vuelva a salir de país, mientras se resuelven las denuncias en su contra.

Aunque la cita estaba prevista para las 8 a. m., Alvarado llegó a las 7:30 a. m. y de inmediato entró al Ministerio Público. Llegó vestido con una camisa blanca y pantalón azul.

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