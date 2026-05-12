Política

Fiscalía toma indagatoria a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual a exdiputada

En el mismo expediente se estudian denuncias de al menos dos mujeres contra el exdiputado evangélico

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Por Aarón Sequeira
Diputado Fabricio Alvarado
La Fiscalía citó a Fabricio Alvarado para hacer la indagatoria en el caso por presunto abuso sexual, este martes. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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