Política

Fabricio Alvarado califica a Nueva República como ‘el único partido conservador’ de Costa Rica

El candidato presidencial habla de su ratificación como candidato presidencial del Partido Nueva República.

Por Christian Montero

Fabricio Alvarado Muñoz es el candidato presidencial del Partido Nueva República para las elecciones del 2026. Él fue ratificado por unanimidad, este sábado 9 de agosto, por la Asamblea Nacional de la agrupación política.








Fabricio AlvaradoNueva Repúblicaelecciones 2026
