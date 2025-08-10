Fabricio Alvarado califica a Nueva República como ‘el único partido conservador’ de Costa Rica

Fabricio Alvarado Muñoz es el candidato presidencial del Partido Nueva República para las elecciones del 2026. Él fue ratificado por unanimidad, este sábado 9 de agosto, por la Asamblea Nacional de la agrupación política.

Él fue ratificado por unanimidad y será su tercer proceso electoral. A continuación un extracto de la entrevista con el candidato.

— ¿Siente que el chavismo les ha quitado votantes en el sector evangélico? Copiado!

— Creo que eso es lo que ellos creen y eso es lo que ellos quieren vender. En la calle lo que percibo es nuestro liderazgo en todo el país, esto me dice que seguimos igual de firmes, igual de fuertes. No hablemos del sector evangélico, hablemos del sector conservador, del sector pro vida.

“El gobierno ha tenido varias inconsistencias en las que ha demostrado su tibieza como en la norma técnica del aborto”.

— ¿Le ha pasado factura el electorado por el apoyo al gobierno en algunos momentos? Copiado!

—Eso es muy complicado porque hemos estado o cerca de la posición oficialista o cerca de la oposición según sea el tema.

“Hemos sido congruentes con nuestras posiciones, entonces hay gente que nos dice que somos cercanos al gobierno y otros que nos dice que somos cercanos a Liberación; y ninguna de las dos.

“En Nueva República hemos atacado, por ejemplo, la posición de Rodrigo Arias (presidente de la Asamblea Legislativa), por la decisión de poner a votación la renuncia del vicepresidente Stephan Brunner. No tenemos miramientos en apoyar o en criticar a otro partido político, independientemente de cuál sea siempre y cuando eso vaya en concordancia con nuestra carta ideológica y con nuestro plan de gobierno. Entonces no estamos ni con uno ni con otro, hemos sido una fracción de oposición, pero de oposición responsable, capaz de oponerse al gobierno. Nos verán a veces votando un proyecto del gobierno o nos verán votando proyectos de partidos políticos con los que no coincidimos en otros temas”.

— ¿Qué perfil está buscando para los candidatos a vicepresidente? Copiado!

— Tienen que ser perfiles de liderazgo importantes que tengan la capacidad de asumir en algunos tramos la presidencia de la República en ausencia de este servidor y gente que tenga muy clara nuestra posición ideológica en todos los temas: nacionales e internacionales, económicos, de seguridad, de salud, en educación, etc.

“No queremos solamente mejorar la calidad de las escuelas en cuanto a infraestructura o conectividad, queremos una mejor educación. A los jóvenes se les debe enseñar cultura financiera, para las carreras del siglo XXI y, sin duda alguna, desde las vicepresidencias, mi idea de gobierno es que esas personas me ayuden a empujar a todos los ministerios para lograr los objetivos que nos hemos planteado”.

— A diferencia en los aspirantes a diputados, en las primeras veces que participaron en elecciones, se ven perfiles profesionales. ¿Fue una petición suya, un acuerdo de partido, o se dio orgánicamente? Copiado!

—Es parte de la madurez que ha ido adquiriendo el partido, esta vez hubo más gente para escoger. Ahora decía que es una ingratitud para mucha gente que tiene perfil para estar en un primer lugar y no lo está, pero es parte del proceso y es gente que hoy quizás no está en primer lugar, pero llegará a estarlo en una futura elección.

“Como partido hemos hecho las cosas bien, no hemos sido un taxi porque, en un taxi, la persona cuando llega a su destino se baja y en nuestro caso la gente no se ha bajado del partido, ha permanecido ahí y permanecerá, porque está aquí por principios”.