Política

FA y PLN llevan plan sobre patrocinio de licor en el deporte a la Sala Constitucional

Proyecto para autorizar el patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas en eventos deportivos y uniformes fue aprobado este lunes, en primer debate, con promesa de reformas

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
diputados, diputaciones, plenario, asamblea legislativa, congreso, pln, fa, pusc, ppso, cac
Diputados en el plenario de la Asambea Legislativa. Frente Amplio, PLN, PPSO, PUSC, CAC (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Patrocinio de licorBebidas alcohólicas
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.