FA y PLN llevan plan sobre patrocinio de licor en el deporte a la Sala Constitucional

Diputados en el plenario de la Asambea Legislativa. Frente Amplio, PLN, PPSO, PUSC, CAC

Un grupo de 16 diputados de los partidos Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN) llevó este martes, al mediodía, el proyecto de ley sobre patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas en el deporte a la Sala Constitucional.

La consulta cuenta con las firmas de los siete legisladores frenteamplistas y nueve liberacionistas.

La gestión se presentó a las 12:33 p. m. en la Sala Constitucional, tribunal que tendrá un mes, a partir de que se reciba la copia del expediente, para definir si hay algún vicio en la iniciativa legal.

Del FA firmaron la gestión de consulta constitucional José María Villalta, Edgardo Araya, Sigrid Segura, Antonio Trejos, Joselyn Sáenz, María Eugenia Román y Vianey Mora.

En el caso del PLN, firmaron el documento Janice Sandí, Eder Hernández, Mangell McLean, Karen Alfaro, Jesús Calderón, Diana Murillo, Norjelens Lobo, Víctor Hidalgo y Karol Matamoros.

La votación en segundo debate del proyecto estaba prevista para este jueves 11 de junio; sin embargo, el diputado oficialista Royner Mora, exministro de Deportes, anunció la intención de retrotraer el proyecto al trámite anterior al primer debate para aprobar un texto sustitutivo, que se ajuste más a la visión del Partido Pueblo Soberano (PPSO) del patrocinio del licor en el deporte.

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