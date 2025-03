Exrector de la UCR acusa a administración actual de ‘culpar al pasado’ para no asumir responsabilidades con el FEES

Gustavo Gutiérrez Espeleta, exrector de la Universidad de Costa Rica (UCR), acusó a la actual administración de la institución de “culpar al pasado” en lugar de asumir responsabilidades actuales y futuras.

En una publicación realizada en su página oficial de Facebook este 11 de marzo, el exrector declaró que esperaba seguir colaborando con la universidad tras su jubilación, pero ahora se ha visto obligado a defender su gestión ante señalamientos recientes.

El pronunciamiento surgió luego de una discusión en el Consejo de Rectoría Ampliado, ocurrida el 6 de marzo, en la que se abordó la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el presente año.

“Pensé que tras mi jubilación iba a ocupar el lugar de un exrector, a disposición de la Universidad y sus autoridades cuando me necesitaran y así poder contribuir modestamente con mi experiencia. Lo que jamás me imaginé es que tendría que estar defendiéndome frente a la actual Administración, ya que ha asumido una estrategia de culpar al pasado y no asumir responsabilidades actuales y futuras”, indicó.

Gutiérrez llamó a la actual Administración para que asuma sus equivocaciones y se prepare para una negociación quinquenal del FEES, tal como lo establece el artículo 85 de la Constitución Política.

“Ahora, a la Administración le toca asumir los errores que está cometiendo con resoluciones improvisadas y su responsabilidad de cara a la próxima negociación, que debería de ser quinquenal porque así lo manda el artículo 85 de la Constitución Política. Esa negociación pasa por fortalecer no solo a la UCR sino al sistema interuniversitario, en una coyuntura política sumamente adversa.

“En ese sentido, dividir a la comunidad universitaria y señalar a administraciones anteriores o a las otras universidades públicas no parece ser la estrategia correcta. Tal y como lo dicen Les Luthiers: “Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía”, manifestó.

El exrector recordó que, el año pasado, no fue posible lograr un acuerdo satisfactorio en la Comisión de Enlace entre las universidades y el gobierno, por lo que, por primera vez, la definición del monto que se asignó al FEES se trasladó a la Asamblea Legislativa y no fue determinada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Asimismo, recordó que algunos diputados de la Comisión de Hacendarios solo estaban dispuestos a aprobar un aumento en el FEES si se modificaba la forma en que tradicionalmente se distribuyen los fondos entre las universidades públicas. Específicamente, buscaban que se destinaran más recursos al Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), en lugar de mantener el reparto histórico donde la UCR recibe la mayor proporción del presupuesto.

Ante esta condición, el exrector sostuvo que cualquier cambio en la distribución del FEES debía ser precedido por un análisis sobre el papel de cada universidad dentro del sistema de educación superior pública en el país.

“La negociación sobre la posible redistribución fue sumamente compleja a lo interno de Conare, iniciando con una comisión que no llegó a un consenso sobre el camino a seguir, y que trasladó tres diferentes propuestas a Conare. El exrector don Gabriel Macaya representó a la UCR en este espacio, expresó.

Negociación para FEES del 2026

El exrector explicó que, de cara a la distribución del FEES para el 2026, las universidades TEC, UNED y UTN propusieron varios criterios para considerar una posible redistribución de los fondos en el próximo quinquenio. Sin embargo, aclaró que estas sugerencias no son una decisión formal ni un mandato obligatorio para modificar la distribución actual.

Gutiérrez Espeleta también señaló que su administración informó a la comunidad universitaria sobre estos planteamientos a través de un Consejo de Rectoría Ampliado y, posteriormente al Consejo Universitario, después de haber comparecido ante la Comisión de Hacendarios.

“Insisto, esta negociación fue sumamente difícil y el panorama para los siguientes años no será distinto; así lo hice saber a los dos candidatos que el año pasado pasaron a la segunda ronda en la elección de Rectoría.

“Cuando asumí las difíciles negociaciones de los años 2022 al 2024, nunca me escudé en que administraciones anteriores no pudieron negociar acuerdos quinquenales en 2015 y 2020, lo cual nos hubiera evitado buena parte de estos suplicios año a año; tampoco los trajimos a cuentas al Consejo Universitario para preguntarles por qué habían abandonado esa negociación quinquenal. Enfrentamos la realidad que teníamos e hicimos nuestro mejor esfuerzo”, agregó.