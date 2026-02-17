Expresidente Carlos Alvarado asume presidencia de grupo regional contra el crimen organizado, desde la democracia

El expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, fue designado presidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia (Glacsed). Esta nueva plataforma regional busca enfrentar el crimen organizado con un enfoque democrático.

El lanzamiento se produjo este martes en Ciudad de Guatemala, en el país que funciona como el primer anfitrión de la iniciativa.

La organización internacional Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado (Gitoc), con sede en Viena, Austria, lanzó este proyecto.

El Glacsed, por sus siglas en inglés, articula el trabajo de exmandatarios, autoridades nacionales, expertos y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas de seguridad y el respeto al Estado de derecho en la región.

El anuncio oficial se dio durante el Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial.

“Quiero reconocer al Gobierno de Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo, por acoger esta importante iniciativa regional, y al presidente Carlos Alvarado Quesada por su liderazgo al reunir una amplia coalición comprometida con el fortalecimiento de la seguridad democrática en América Latina y el Caribe”, dijo Mark Shaw, director ejecutivo de Gitoc.

Carlos Alvarado será el nuevo presidente de un foro regional. (Cortesía/Cortesía)

Por su parte, el ministro de Gobernación guatemalteco, Marco Antonio Villeda, señaló que la democracia fortalece la seguridad frente al avance criminal.

Carlos Alvarado afirmó que los desafíos criminales trascienden fronteras. Según el expresidente, la seguridad y la democracia son objetivos complementarios, no contrapuestos. La iniciativa pretende construir respuestas desde el ámbito local hacia el regional.

El foro contó con la presencia del expresidente peruano Francisco Sagasti, integrante del Club de Madrid.

Sagasti advirtió de que el crimen organizado amenaza el desarrollo y la seguridad ciudadana en América Latina. La Secretaría Técnica del grupo quedó bajo la responsabilidad de Gitoc para asegurar acciones integrales en el territorio.

Los participantes definieron una Hoja de Ruta Territorial 2026 basada en cuatro ejes estratégicos. Estos puntos incluyen la respuesta territorial al crimen, la reducción de la extorsión, el fortalecimiento de las cárceles y la innovación tecnológica. La meta final es recuperar la confianza de los ciudadanos en la seguridad pública democrática.

Al cierre del evento, se adoptó la Declaración de Guatemala por la Seguridad Democrática y la Gobernanza Territorial. Este documento reafirma el compromiso de los países con políticas públicas legítimas y sostenibles. La plataforma Glacsed espera extender su modelo de cooperación por toda Latinoamérica y el Caribe.