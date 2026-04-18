Expresidenta Laura Chinchilla: ‘Cuando la gente se da cuenta de que vive en un sistema autoritario, ya es demasiado tarde’

Chinchilla alerta sobre debilitamiento democrático global y pide reformas ante avance del autoritarismo y crisis institucional.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, advirtió sobre un deterioro acelerado de la democracia a nivel mundial. La exmandataria señaló que el fenómeno responde al avance del autoritarismo, al debilitamiento de los procesos electorales y a la pérdida de confianza en las instituciones.

Chinchilla participó el 10 de abril en una actividad en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. El evento se realizó en Warren Hall. La charla formó parte del programa académico sobre liderazgo y democracia en un contexto global cambiante.

La actividad llamada “Democracia en un orden mundial cambiante: liderazgo y lecciones de la presidenta Laura Chinchilla”, fue organizada por el Center on Global Democracy de la Escuela de Políticas Públicas Jeb E. Brooks.

Chinchilla explicó que estos problemas no ocurren de forma aislada. Indicó que los sistemas actuales requieren cambios profundos. Consideró que los ajustes menores no resultan suficientes para enfrentar los desafíos actuales.

La expresidenta también señaló fallas en la respuesta de los gobiernos democráticos. Indicó que la lentitud y la ineficacia abren espacio para ideas autoritarias.

En ese contexto, Chinchilla lanzó una advertencia directa: “Por lo general, cuando la gente se da cuenta de que vive en un sistema autoritario, ya es demasiado tarde”.

Además, sostuvo que la democracia debe ofrecer soluciones más rápidas y efectivas. Indicó que esto resulta clave para evitar que la ciudadanía pierda confianza en el sistema.

El Center on Global Democracy, inaugurado en julio de 2024, funciona como un espacio interdisciplinario. Su objetivo es enfrentar el retroceso democrático a nivel mundial mediante investigación y formación académica.