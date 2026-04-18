Política

Expresidenta Laura Chinchilla: ‘Cuando la gente se da cuenta de que vive en un sistema autoritario, ya es demasiado tarde’

La expresidenta habló en la Universidad de Cornell de Estados Unidos sobre los riesgos del autoritarismo y la caída en la calidad democrática a nivel mundial

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Por Damián Arroyo C.
Chinchilla alerta sobre debilitamiento democrático global y pide reformas ante avance del autoritarismo y crisis institucional.
Chinchilla alerta sobre debilitamiento democrático global y pide reformas ante avance del autoritarismo y crisis institucional. (Sreang Hok /Universidad de Cornell)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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