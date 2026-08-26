Política

Exministro Fernando Naranjo cree que Costa Rica no necesita eurobonos en este momento y considera excesiva la emisión a nueve años

Exministro de Hacienda y exgerente del Banco Nacional enfatizó que buscar financiamiento externo no es urgente y hay que pensarlo muy bien

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Por Aarón Sequeira

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La Comisión de Hacendarios está discutiendo el proyecto para autorizar al Poder Ejecutivo la colocación de los eurobonos. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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