Exministro Fernando Naranjo cree que Costa Rica no necesita eurobonos en este momento y considera excesiva la emisión a nueve años

La Comisión de Hacendarios está discutiendo el proyecto para autorizar al Poder Ejecutivo la colocación de los eurobonos.

El exministro de Hacienda (1986-1989) y exgerente general del Banco Nacional de Costa Rica (BN), Fernando Naranjo, aseguró que no es urgente para el Costa Rica recurrir a colocar emisiones de títulos valores en el mercado internacional ni este año ni el primer semestre de 2027.

En audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Naranjo aseguró que la propuesta del Poder Ejecutivo para colocar $13.500 millones en eurobonos, en un plazo de nueve años, es excesiva y casi duplica la colocación que ha hecho el país hasta la fecha, que es de $7.000 millones.

El exministro, también consultor internacional en materia económica, dijo que esa propuesta de eurobonos es excesiva para un país con un PIB nominal de $100.000 millones, es decir, la autorización de colocación sería del 13,5% del PIB. De hecho, aseguró que es preferible algo más razonable, año a año, conforme al Presupuesto Nacional.

“No es urgente, el gobierno no necesita recursos ni este año ni en el primer semestre del 27. De mi experiencia, no solo en Costa Rica, hay que pensarlo muy bien, hacer mucha tarea previa, antes de hacer la colocación de eurobonos”, dijo.

Para Naranjo, la situación de saldo de caja que tiene el gobierno actualmente, que es de $6.472 millones, equivalente al 6% del producto interno bruto (PIB), es bastante satisfatoria, por lo que considera que no hay urgencia para buscar eurobonos.

El exministro de Hacienda señaló que él es partidario de ese tipo de financiamiento, pero reconoció que es necesario tener mucha cautela porque los títulos valores del mercado internacional tienen cosas buenas y malas, en particular “no es cierto que sean tan baratos, porque los bancos están para hacer negocios, no son beneficencia”.

De hecho, Naranjo puntualizó que la deuda externa tiene un efecto regresivo y negativo, pues al endeudarse el país está recibiendo dólares o euros, pero tiene que pagar intereses y eventualmente la deuda principal con impuestos, que los pagan todos los contribuyentes y eso se traslada a futuros recursos pagados con el impuesto al valor agregado (IVA) y el de renta.

Aunque Naranjo destacó que el objetivo de los eurobonos es cambiar deuda cara por financiamiento barato, comentó que en realidad esos títulos no son tan baratos actualmente.

Puso como ejemplos emisiones hechas por República Dominicana con una tasa al 7,05%; Guatemala, al 6,88%, y los de Costa Rica en 2023, a 6,55% y 7,30%. Señaló que “no son tasas nada bajas” y aseguró que se han visto tasas más bajas en el mercado interno.

Naranjo recomienda cambios en la política monetaria del BCCR

Antes de pensar en la aprobación del proyecto de ley para autorizarle al gobierno la colocación de eurobonos, Fernando Naranjo señaló que es urgente cambiar la política monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“La política monetaria no es congruente con el crecimiento aceptable del país, ya lo han reconocido el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluso miembros de la Junta Directiva del BCCR”, dijo.

El exministro de Hacienda señaló que si bien el ente emisor ha sido exitoso en bajar la inflación, prácticamente a cero, no así en generar empleo ni en la producción en el país, por lo que reiteró la urgencia de cambiar o ajustar ese manejo de la política económica.

Además, Naranjo puntualizó que el índice de confianza del consumidor cayó fuertemente.

También aseguró el exministro que el gobierno tiene que hacer el anuncio del plan fiscal y recomendó a los diputados de la Comisión que así se haga y no se postergue para 2027, lo que tranquilizaría mucho a los mercados.

“Cuando un señor va a construir una casa, no le pide la plata al banco primero para después contratar el diseño del arquitecto, los planos del ingeniero y el presupuesto; primero, se hace todo eso y luego se pide el préstamo. Bueno, nosotros estamos pidiendo primero el préstamo antes de hacer todo lo demás”, dijo Naranjo.

Impacto en el tipo de cambio

Fernando Naranjo tampoco comparte lo dicho por el Banco Central de que los eurobonos no tienen un efecto en el tipo de cambio.

“Sencillamente, está equivocado. Si se emiten eurobonos para cancelar deuda interna en Costa Rica, en colones o dólares, qué pasa cuando los que reciben el beneficio de esa cancelación van al mercado y venden esos bonos. Eso tiene impacto en el tipo de cambio y el BCCR está equivocado”, agregó el exministro de Hacienda.