Exministro Fernando Berrocal se separa del PLN y respalda a otro candidato presidencial

El exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, anunció que se separa del Partido Liberación Nacional (PLN) para respaldar a otro candidato presidencial: José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, de cara a las elecciones de 2026.

“No estoy de acuerdo con la tesis del nuevo PLN, liderado por Álvaro Ramos y por Álvaro Ramírez, de romper el hilo conductor entre sus candidaturas y desconocer e incluso negar la fundamental obra histórica de bien nacional llevada a cabo por los gobiernos del PLN, más allá de los errores que podamos haber cometido en el pasado", dijo Berrocal, quien también fue precandidato presidencial del PLN en el 2009.

Berrocal dijo que envió una carta a los expresidentes Oscar Arias y José María Figueres explicando los motivos.

El exministro de Seguridad de la segunda administración de Oscar Arias destacó la trayectoria del candidato José Aguilar y aseguró que “demostró con hechos y no con palabras, durante muchos años, que es posible trabajar solidariamente en las comunidades más empobrecidas de Costa Rica”.

Argumentó que el aspirante de Avanza tiene experiencia en articular esfuerzos de Estado, municipalidades, organizaciones comunales, iglesias de distintas denominaciones y profesionales.

Según Berrocal, “la vida y acciones profesionales” del candidato de Avanza “son para mí un ejemplo de ética de ese compromiso, tan necesario y urgente en la vida política actual de Costa Rica”.