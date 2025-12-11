Política

Exministra celebra revelación de solicitud de despido de su esposo: Rodrigo Chaves ‘manda a su gente a hacer el trabajo sucio’

Despido ocurrió después de que Navarro reveló audios de reuniones de Chaves en donde se hablaba de una presunta contratación irregular con fondos del BCIE

Por Sebastián Sánchez y Natasha Cambronero
La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, aseguró que Casa Presidencial pretendía usar la pauta publicitaria estatal para favorecer a quienes favorecían al Gobierno. Foto: Archivo
La exministra Patricia Navarro divulgó audios que apuntan a una supuesta contratación irregular de $300.000 para una consultoría financiada por el BCIE.







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

