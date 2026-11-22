El dirigente cooperativo Freddy González, actual secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se pronunció sobre la aparente confrontación entre él y el diputado José Miguel Villalobos, del mismo partido y muy cercano al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.

Durante una conferencia de prensa organizada por él, pero dirigida por representantes del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), este jueves en el edificio cooperativo, González tomó la palabra a solicitud de La Nación, para contestar sobre los roces con Villalobos, desde que protagonizaron un desencuentro el sábado 8 de agosto, en una reunión de dirigencia cantonal del partido, en San Carlos.

Aparte de ese episodio, tres meses atrás, ahora Villalobos enfoca su arsenal hacia el territorio dominado por Freddy González, el Movimiento Cooperativo. Hace tres semanas anunció una guerra contra las normas legales que obligan a las cooperativas a financiar al Conacoop y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop). Esa propuesta se concretó este miércoles con la presentación del expediente legislativo N.° 25.914.

“Mire, aquí no hay ningún enfrentamiento. Para que haya un enfrentamiento tiene que haber dos, pero yo no estoy enfrentado con nadie”, aseguró Freddy González, autorizado para usar el micrófono por el presidente del Conacoop, Alberto Mendoza.

José Miguel Villalobos, diputado del partido de gobierno, concretó este miércoles la presentación de un proyecto de ley para eliminar las cargas parafiscales obligatorias para las cooperativas, con las cuales se financian las operaciones del Conacoop y del Cenecoop. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Cuando a finales de octubre, el diputado Villalobos anunció su intención de que se eliminen las cargas parafiscales impuestas a las cooperativas para financiar las operaciones del Conacoop y el Cenecoop, el legislador dijo que esas instituciones no son el cooperativismo, que lo ensucian y lo manchan.

Además, aseguró que esos aportes deberían ser voluntarios y no obligatorios, y los calificó como una violenta gollería en detrimento de los asociados de las cooperativas.

‘No somos vividores pegados de una ubre’

Además de negar que haya algún tipo de enfrentamiento con Villalobos, Freddy González rechazó que el movimiento cooperativo sea “un grupo de personas o vividores pegados de una ubre”. Por el contrario, afirmó que existe todo un sistema cooperativo, compuesto por un consejo de administración, un comité de vigilancia y un grupo gerencial.

González aseguró que, como diputado oficialista, José Miguel Villalobos tiene todo el derecho de presentar cualquier proyecto, pero enfatizó que la otra iniciativa legal, impulsada por ellos y convocada en sesiones extraordinarias por la presidenta de la República, Laura Fernández, tiene apoyo de los dos partidos más grandes en el Congreso: PPSO y Liberación Nacional (PLN).

Se trata del proyecto de ley 25.811, para reformar la Ley de asociaciones cooperativas, que más bien fortalece esas cargas parafiscales obligatorias que financian las operaciones del Conacoop y del Cenecoop.

“José Miguel es un compañero que está en la Asamblea, me parece que está haciendo un trabajo extraordinario y tiene todo el derecho de tener una opinión diferente de cómo estos señores que están aquí administran y dirigen el Movimiento Cooperativo Costarricense”, aseguró González.