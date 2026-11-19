Dirigentes del Movimiento Cooperativo exigieron al diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), bajar el tono de los ataques y los adjetivos dirigidos contra dos organizacciones de ese sector, contra las cuales anunció una guerra para eliminar la obligatoriedad de las cargas parafiscales que por ley deben pagar las cooperativas.

En una conferencia orquestada por Freddy González, presidente honorario del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y secretario general del PPSO, pero dirigida por el Directorio del Conacoop, rechazaron las afirmaciones de Villalobos.

En el plenario de la Asamblea Legislativa, el diputado de gobierno anunció, desde la última semana de octubre, que presentaría una iniciativa legal para eliminar la obligación que tienen hoy todas las cooperativas de financiar al Conacoop y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

Esa iniciativa legal fue presentada oficialmente en la Secretaría del Directorio del Congreso este miércoles por la tarde. Extraoficialmente, se supo que hubo intentos desde la dirigencia cooperativa por frenar la presentación formal del proyecto, pese a que Freddy González lo nieta rotundamente.

Freddy González, de Conacoop, saluda a Rodolfo Navas, de Cenecoop, históricamente alejados, y ahora unidos contra la iniciativa legal de José Miguel Villalobos. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

En su intervención en el plenario, Villalobos dijo que el Conacoop y el Cenecoop no son el cooperativismo, que lo ensucian y lo manchan, y calificó el mecanismo legal para financiar esas organizaciones como perverso, por ser obligatorio.

Cuando anunció su proyecto de ley, Villalobos aseguró que “no ha nacido quien pueda amedrentarlo” y dijo que no creía que Freddy González se metiera en el tema.

Presidente cooperativo pide bajar el tono

Tres semanas después, en la conferencia realizada frente a numerosas personas traídas de diferentes lugares del país para desayunar y almorzar en el edificio cooperativo, en el marco de una sesión del Directorio del Conacoop, el presidente del Movimiento Cooperativo, Alberto Mendoza, instó a Villalobos a bajar el tono, a través de un documento que leyó en conferencia y lo invitó a acercarse al Conacoop para “hacer los cambios que requiere el Movimiento Cooperativo”.

Mendoza también señaló que, en su juventud, Villalobos fue redactor de la ley que hoy le da ese financiamiento obligatorio al Conacoop, y enfatizó que formaba parte del Partido Liberación Nacional (PLN), del cual era parte también Freddy González no hace más de dos campañas electorales.

El presidente del Conacoop también indicó que, como abogado en representación de varias cooperativas, Villalobos nunca ha tenido éxito en los tribunales, cuando ha cuestionado el pago obligatorio de las mencionadas cargas parafiscales.

Adicionalmente, Alberto Mendoza adujo que le envió a la presidenta legislativa, Yara Jiménez; al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y a la presidenta de la República, Laura Fernández, copia de 200 cartas firmadas por cooperativas y sus representantes, contra la iniciativa impulsada por Villalobos.

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