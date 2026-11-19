El presunto narcotraficante y lavador de dinero Guobin Tam Zhang, quien fue detenido el 2 de octubre para extradición a Estados Unidos, estuvo en la fiesta de celebración por la elección de Freddy González Rojas como secretario general del gobernante Partido Pueblo Soberano (PPSO), el pasado 14 de junio.

El chino-costarricense, quien también es conocido como Juan Carlos Tam, asistió al evento por la victoria del dirigente cooperativista en una casa ubicada en San Pedro de Montes de Oca, frente al Apartahotel Tairona, según reconoció el propio líder del PPSO a La Nación.

Freddy González detalló que el ahora extraditable habría llegado junto a otra persona. Dijo saber quién lo invitó, pero rehusó decir quién lo hizo y negó haberlo hecho él.

“Me reservo el derecho porque hay personas que tienen que dar esos datos, no yo”, dijo el político antes de mostrarse esquivo a contestar más preguntas, este jueves 19 de noviembre en el edificio cooperativo, en San Pedro.

Antes de eso, había dicho: “Llegó mucha gente que yo invité y seguramente (Tam) acompañó a alguna de las personas (...). A esa fiesta invitamos un grupo de personas y seguramente iba acompañado por alguno de los compañeros que estuvieron allí”, alegó González.

También, reconoció que conoció a Juan Carlos Tam Cheong hace aproximadamente ocho o nueve meses y que se lo presentó el dueño de la Casa China, un popular restaurante ubicado en el centro de San José.

El presunto narcotraficante también estuvo en la celebración de la victoria electoral de la presidenta Laura Fernández en los salones exclusivos que el PPSO alquiló en el Hotel Aurola, en San José, el 1.° de febrero.

Además, asistió el 25 de abril a una actividad en la que estuvieron Laura Fernández y Rodrigo Chaves, que en ese momento eran presidenta electa y mandatario en ejercicio, con motivo de la semana del cooperativismo. Estuvo en las primeras filas del evento, muy cerca de ministros y diputados.

El secretario general de Pueblo Soberano, Freddy González, admitió que el presunto narcotraficante Guobin Tam Zhang estuvo en una fiesta suya.

¿Por qué detuvieron a Tam? Cocaína y criptomonedas se mencionan en expediente

Según las autoridades policiales, Tam es “ uno de los principales legitimadores de capitales provenientes del narcotráfico en territorio costarricense ” y, de acuerdo con la Fiscalía, tendría vínculos con organizaciones criminales de México, entre ellas los carteles de Sinaloa y del Golfo, así como el Clan del Golfo, en Colombia.

En diciembre del 2025, un agente encubierto de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se reunió con Tam en San José, según el expediente judicial.

El documento dice que Tam acordó recibir Tether (USDT) a cambio de dinero en efectivo. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el agente le transfirió $240.000. A cambio, el chino-costarricense entregó $231.600 en efectivo y retuvo $8.400 como comisión.

La investigación también documentó una negociación de cocaína. En enero del 2026, Tam Zhang acordó con otro agente encubierto la venta de cocaína por un monto de $4.200 por kilogramo.

El 15 de enero, un hombre enviado por Tam entregó seis paquetes al agente en San José. El pago por $25.200 se realizó mediante una transferencia de criptomonedas a una billetera digital atribuida al extraditable.

Doce días después, el 27 de enero, Tam volvió a reunirse con agentes en San José. En esa conversación, afirmó que tenía contactos en Orlando, Florida, y que utilizaba teléfonos celulares con aplicaciones de mensajería cifrada y billeteras digitales para hacer operaciones de lavado de dinero.

El expediente señala que el 4 de febrero agentes encubiertos entregaron $100.000 en efectivo en Orlando a un contacto designado por Tam. Posteriormente, en llamadas grabadas por los investigadores, Tam confirmó que había recibido los fondos.

Foto en la celebración de Laura Fernández

Pilar Cisneros, exdiputada y actual asesora en comunicación del gobierno, ha negado conocer a Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam, supuesto lavador de activos. (Cortes/Foto: cortesía)

Este diario tuvo acceso a una fotografía donde se puede ver a Tam junto a la exdiputada y asesora en materia de comunicación de Casa Presidencial, Pilar Cisneros Gallo, en la celebración electoral del 1.° de febrero.

Sobre esa primera aparición, Freddy González dijo que en el partido todavía no saben cómo llegó. Nego que él lo hubiese invitado e insistió en que la investigación interna del partido todavía está en curso.

El secretario general del PPSO también habló sobre la funcionaria legislativa y dirigente cooperativista Kathleen Quirós, quien era novia de Tam. Reconoció que fue él quien los presentó durante una comida en la Casa China.

Actividad en edificio cooperativo

La Nación logró hablar con Freddy González, la mañana de este jueves, tras meses de intentar contactarlo sin éxito. Él se encontraba en el edificio cooperativo para asistir a una conferencia de prensa convocada por el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), con el fin de oponerse al proyecto de ley presentado por el diputado oficialista José Miguel Villalobos que eliminaría la obligación de las cooperativas de financiar a Conacoop y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

González es presidente honorario de Conacoop y fue presidente de Infocoop. Dejó de ocupar cargos en el cooperativismo en febrero del 2025, debido a que la Contraloría General de la República (CGR) le prohibió ejercer cargos públicos. Fue entonces cuando se sumó al chavismo y, año y medio después, asumió como secretario general.

En la conferencia de prensa también participó la diputada oficialista y miembro de la Junta Directiva de Conacoop, Isabel Camareno. Asimismo, estaba reservado un espacio para Kathleen Quirós, quien tuvo una relación con Tam y es miembro suplente de la directiva de Conacoop, pero minutos antes de comenzar retiraron el papel con su nombre, y su silla.

Conacoop reservó un espacio para Kathleen Quirós en la conferenia de prensa de este jueves, pero a última hora retiró el rótulo con su nombre y la silla. (Aaron Sequeira/La Nación)

Actividad del cooperativismo

En relación con la actividad del 25 de abril, Tam estuvo sentado en la cuarta fila de un evento en el que se celebraron la clausura de la Semana Nacional del Cooperativismo y la inauguración de una torre habitacional de la organización Obras del Espíritu Santo, en barrio Cristo Rey, en San José.

En la transmisión del evento que hizo Casa Presidencial, se le podía observar detrás de los entonces diputados electos Gonzalo Ramírez, Kattia Calvo y Antonio Barzuna, del PPSO, pero no muy lejos del actual ministro de Seguridad y entonces ministro de Justicia, Gerald Campos, así como de la presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleny León.