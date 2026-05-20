Exdiputado oficialista es nuevo jerarca de Dinadeco

El exdiputado de la fracción de Progreso Social Democrático (PPSD), Daniel Vargas Quirós, será el nuevo jerarca de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

El anuncio fue dado a conocer la tarde de este martes en las redes sociales de la institución.

Vargas es un ingeniero industrial y fue diputado de la República (2022-2026), incluso fue subjefe de fracción en el último año. Fue una de las principales figuras legislativas del oficialismo, solo superado en protagonismo por la exdiputada Pilar Cisneros.

Fue el diputado designado por el oficialismo en las dos comisiones del Congreso que analizaron el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. En ambas, emitió un dictamen negativo sobre permitir desaforar al expresidente, de quien ha sido un férreo defensor.

El exdiputado oficialista, Daniel Vargas (derecha), durante una sesión que analizó el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, en noviembre del 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según Dinadeco, la gestión del exdiputado oficialista estará orientada a simplificar procesos para las organizaciones comunales, facilitar el acceso a los recursos y garantizar el buen uso de los fondos públicos.