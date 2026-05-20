Política

Exdiputado oficialista es nuevo jerarca de Dinadeco

Daniel Vargas fue uno de los principales escuderos de Rodrigo Chaves durante su paso por el Congreso

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Por Sebastián Sánchez
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Daniel Vargas fue diputado chavista del PPSD durante el periodo 2022-2026. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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