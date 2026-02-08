Exdiputado del PLN Víctor Hugo Víquez libre de cargos por tráfico de influencias

El exdiputado Víctor Hugo Víquez, de Liberación Nacional, (camisa verde) fue absuelto del delito de tráfico de influencias. Foto:

Víctor Hugo Víquez Chaverri, exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), fue absuelto del delito de tráfico de influencias en perjuicio de los deberes de la función pública, en un proceso que se desarrolló durante los últimos ocho años.

El pasado 15 de enero, la Sala de Casación Penal, mediante la resolución número 2026-00048, notificó: “Se declaran sin lugar las impugnaciones incoadas por la representación del Ministerio Público y de la Procuraduría de la Ética Pública”.

La notificación fue enviada al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José y al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

En marzo del 2023, Víquez fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel como responsable de ese delito y se le impuso una inhabilitación de tres años para el ejercicio de cargos públicos.

Al exlegislador se le atribuía, supuestamente, haber enviado mensajes en el 2013 a la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales, en favor del importador del cemento chino Juan Carlos Bolaños, quien aspiraba a ganar un contrato para encargarse de la estabilización de taludes en el camino entre Ciudad Colón y El Rodeo de Mora.

Este caso fue revelado por La Nación durante la campaña electoral del 2018, lo que llevó a Víquez a desistir de su candidatura a un segundo periodo como diputado por el PLN. Posteriormente, en marzo del 2023, también renunció al Directorio Político de Liberación, luego de recibir la condena.

La condena fue apelada, combatiendo los razonamientos de la sentencia en primera instancia, y esta fue acogida por el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, que absolvió al exdiputado en junio del 2024.

Esta decisión fue cuestionada por el Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética Pública con recursos de casación, pero estos fueron declarados sin lugar en la Sala de Casación.

El Bufete de abogados Dall’Anese, que representa a Víquez, recalcó que con esta resolución “se puso fin al proceso y se hizo justicia a un inocente”.