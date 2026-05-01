Estos son los diputados con más proyectos presentados y aprobados en el periodo 2022-2026

Un total de 2.048 proyectos de ley han sido presentados por 58 diputados en el periodo 2022-2026 al 7 de abril, sin contar los 187 presentados por el Poder Ejecutivo.

Quien lidera el Congreso en este rubro es el diputado independiente, originalmente electo por el Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez, con 84 expedientes, según estadísticas brindadas a La Nación por la Gerencia General de la Asamblea Legislativa.

Para elaborar este análisis, solo se consideró la firma principal de cada proyecto, no los coproponentes que suelen firmar la mayoría de expedientes.

Uno de los expedientes más llamativos elaborados por el despacho de Jiménez es una reforma constitucional para que las elecciones presidenciales se puedan ganar solo con el 20% de los votos en lugar del 40%.

De igual manera, impulsó proyectos para atrasar la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública para coordinar las fuerzas policiales y permitir que los jubilados retiren en un solo tracto el 100% el monto total acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

Entre sus expedientes que se convirtieron en ley, se encuentra la Ley 10.518, para girar los intereses producidos del dinero decomisado al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Ley 10.517, para que el arresto domiciliario con monitoreo electrónico solo aplique con penas no superiores a los cuatro años de prisión, dos años menos de lo que decía la legislación originalmente.

Con solo dos proyectos menos, el segundo lugar en presentación de textos le corresponde a Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), seguido por otros dos socialcristianos: Alejandro José Pacheco (70) y María Marta Carballo (68).

Completa los primeros cinco lugares el frenteamplista Ariel Robles, con 63 textos presentados.

Del otro lado, la diputada con menos proyectos es la oficialista Pilar Cisneros, quien solo presentó ocho. Los otros legisladores con las menores cifras son el también oficialista Waldo Agüero (nueve); José Joaquín Hernández, del PLN (14); David Segura, de Nueva República (17); y Alejandra Larios, del PLN (17).

Aunque presentó pocos proyectos, la liberacionista Larios tuvo un alto porcentaje de planes aprobados, destacando la ley que reprime con prisión de cuatro a seis años a quien reclute menores para cometer delitos (10.865).

También logró la creación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social en Beneficio de Menores de Edad (10.475), y la aprobación de la Ley 10.807, para que las instituciones públicas abran concursos públicos dirigidos exclusivamente a mujeres.

El diputado con más proyectos aprobados

La gran cantidad de proyectos presentados por García también se tradujo un alto flujo de iniciativas aprobadas, lo que lo coloca en el primer puesto, con 27 planes aprobados.

Algunas de las iniciativas de García que se convirtieron en legislación fueron la Ley para el Fortalecimiento del Conteo Electoral (10.590), para establecer el recuento manual obligatorio de votos cuando existan diferencias mínimas; y la Ley para la Dinamización de la Atención de la Población Vulnerable en Costa Rica (10.705), creada para mejorar la focalización y agilizar la ayuda a personas en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad social.

Cabe resaltar que estas cifras incluyen proyectos aprobados en el plenario, pero vetados por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, como la Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas, la cual tiene como firmante principal a Rodrigo Arias, del PLN.

Con la menor cantidad de proyectos ratificados aparece la independiente Cynthia Córdoba, quien presentó 31 y no se le ha aprobado ninguno. Sin embargo, ella ingresó al Congreso hasta mayo del 2024 en una curul del Partido Liberal Progresista (PLP), tras la renuncia de la fracción del PLP de Jorge Dengo, y es la razón por la que 58 diputados, en lugar de 57, presentaron expedientes.

Estas estadísticas podrían cambiar durante el cuatrienio 2026-2030, que inicia el próximo 1.° de mayo, pues la mayoría de estos proyectos seguirán en la corriente legislativa antes de que venza su plazo de cuatro años, con posibilidad de cuatro años más de prórroga.

Por ejemplo, el actual Congreso aprobó 11 proyectos de Erwen Masís, diputado del PUSC en el periodo 2018-2022, e incluso fueron aprobadas cuatro iniciativas ingresadas en el cuatrienio 2014-2018.