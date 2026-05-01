Política

Estos son los diputados con más proyectos presentados y aprobados en el periodo 2022-2026

Los diputados que dejaron sus curules el 30 de abril presentaron 1.966 proyectos de ley al 7 de abril, de los cuales 445 fueron aprobados

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Por Yeryis Salas
21/10/2024 Asamblea Legislativa. Plenario empieza a discutir mociones sobre el parque Lorne Ross en Santa Ana, con la presencia de vecinos en barra del público también. Foto: Rafael Pacheco Granados
La actual conformación de diputados será reemplazada el 1.° de mayo. (Rafael Pacheco Granados)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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