‘Estamos en contra de los abusadores y los encubridores’, afirma obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México en visita a Costa Rica

El religioso señaló que la confianza pública no se restablece con discursos, sino con acciones comprobables y responsabilidad institucional.

Por Lucía Astorga
Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, condenó los abusos y su encubrimiento a lo interno de la iglesia Católica.
Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, condenó los abusos y su encubrimiento a lo interno de la iglesia Católica. (Lucía Astorga /La Nación)







