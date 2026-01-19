Esta es la razón por la que Luis Amador no irá al debate de la UCR

El candidato presidencia Luis Amador Jiménez, del partido Integración Nacional, no asistirá al debate de la UCR.

El candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), Luis Amador, no asistirá al debate organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR) debido a que está fuera de Costa Rica por razones de trabajo.

“Por una situación de trabajo surgida de manera imprevista, que requiere su presencia en el extranjero, el candidato presidencial Luis Amador Jiménez no podrá asistir al debate programado en esa Universidad", explicó la campaña de Amador tras ser consultada por La Nación.

Agregó que el candidato agradece la invitación y “valora el rol de la Universidad como espacio plural de reflexión y diálogo democrático, quedando con la mejor disposición para participar en una futura instancia”.

Amador será uno de los tres aspirantes a la silla Presidencial que no asistirán a ese evento. Tampoco lo harán la candidata de Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, ni Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR).

En el caso de la chavista, su campaña se limitó a informar que la ausencia obedece a “razones de agenda”. Al cierre de edición, el equipo de prensa de Alvarado no había contestado.

Laura Fernández y Fabricio Alvarado no asistirán al debate de la UCR. (Canva/Diseño Canva)

Debate UCR

El debate organizado por la UCR se llevará a cabo este lunes 19 de enero de 2026, a las 6 p. m.

Serán 17 participantes los que asistirán:

Walter Rubén Hernández Juárez , Partido Justicia Social Costarricense

, Partido Justicia Social Costarricense Luz Mary Alpízar Loaiza , Partido Progreso Social Democrático

, Partido Progreso Social Democrático Boris Molina Acevedo , Partido Unión Costarricense Democrática

, Partido Unión Costarricense Democrática Natalia Díaz Quintana , Partido Unidos Podemos

, Partido Unidos Podemos Fernando Zamora Castellanos , Partido Nueva Generación

, Partido Nueva Generación Marco Rodríguez Badilla , Partido Esperanza y Libertad

, Partido Esperanza y Libertad David Hernández Brenes , Partido de la Clase Trabajadora

, Partido de la Clase Trabajadora Ana Virginia Calzada Miranda , Partido Centro Democrático y Social

, Partido Centro Democrático y Social Claudia Dobles Camargo , Coalición Agenda Ciudadana

, Coalición Agenda Ciudadana Ronny Castillo González , Partido Aquí Costa Rica Manda

, Partido Aquí Costa Rica Manda Eliécer Feinzaig Mintz , Partido Liberal Progresista

, Partido Liberal Progresista José Aguilar Berrocal , Partido Avanza

, Partido Avanza Claudio Alpízar Otoya , Partido Esperanza Nacional

, Partido Esperanza Nacional Álvaro Ramos Chaves , Liberación Nacional

, Liberación Nacional Douglas Caamaño Quirós , Partido Alianza Costa Rica Primero

, Partido Alianza Costa Rica Primero Ariel Robles Barrantes , Partido Frente Amplio

, Partido Frente Amplio Juan Carlos Hidalgo Bogantes, Partido Unidad Social Cristiana

El evento será transmitido en vivo por canal Quince UCR, las radioemisoras universitarias y las redes sociales institucionales de esa casa de estudios.

Formato

El debate se organizará en tres momentos:

En el primero, las candidaturas participarán en un bloque de posicionamiento temático , con preguntas elaboradas a partir de aportes de la academia y la ciudadanía, que permitirán intercambios y réplicas.

, con preguntas elaboradas a partir de aportes de la academia y la ciudadanía, que permitirán intercambios y réplicas. Posteriormente, se desarrollará un segmento de debates uno a uno , con duelos por parejas.

, con El cierre estará dedicado a las prioridades en política social de cada candidatura y a las propuestas para su financiamiento.

La moderación estará a cargo de la presidenta del Colegio de Periodistas (Colper) y docente universitaria, Yanancy Noguera.