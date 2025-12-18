Esta es la lista de las 26 figuras municipales y partidarias que anunciaron su adhesión a Claudia Dobles

Este jueves, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, anunció la adhesión a su campaña presidencial de 26 figuras municipalistas y partidarias.
