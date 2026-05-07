Esperas, cambios de último minuto y confusión marcaron llegada de delegaciones internacionales al Museo de Arte Costarricense; vea el video

Laura Fernández Delgado recibió a delegaciones internacionales en el Museo de Arte Costarricense, donde se registraron atrasos y cambios de protocolo durante el ingreso de varios representantes extranjeros.

Momentos incómodos se vivieron en el Museo de Arte Costarricense con la llegada de las delegaciones internacionales para sostener reuniones bilaterales con la mandataria electa Laura Fernández y sus vicepresidentes, Francisco Gamboa y Douglas Soto.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, tuvo que esperar hasta 10 minutos para que el vicepresidente Soto saliera a recibirlo y así poder entrar al recinto.

Primer Ministro de Aruba

Otro episodio ocurrió cuando llegó Chen Xiaodong, enviado especial del presidente chino, Xi Jinping, y presidente de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

A la delegación china se le pidió moverse, para hacer campo a la caravana que transportaba al presidente dominicano, Luis Abinader, por lo que tuvieron que salir y volver a ingresar para finalmente, 30 minutos después de que llegaron, ser recibidos por Rebeca Grynspan, candidata a la Secretiaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Nuevamente, ocurrió algo similar con Michiel Godfried, ministro presidente de Aruba, quien salió de su vehículo y cuando ya se encontraba en los escalones para ingresar al Museo, se le solicitó por parte de la organización costarricense que retornara al carro y esperara.