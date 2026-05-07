Política

Esperas, cambios de último minuto y confusión marcaron llegada de delegaciones internacionales al Museo de Arte Costarricense; vea el video

Delegaciones internacionales vivieron momentos incómodos previo a reuniones bilaterales con Laura Fernández.

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Laura Fernández Delgado recibió a delegaciones internacionales en el Museo de Arte Costarricense, donde se registraron atrasos y cambios de protocolo durante el ingreso de varios representantes extranjeros.
Laura Fernández Delgado recibió a delegaciones internacionales en el Museo de Arte Costarricense, donde se registraron atrasos y cambios de protocolo durante el ingreso de varios representantes extranjeros. (Esteban Bermúdez/Esteban Bermúdez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Delegaciones internacionalesLaura FernándezMuseo de Arte Costarricense
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.