¿Es factible reducir el IVA al 10 % como propone el PLN? Esta es la posición del Ministerio de Hacienda

Monserrat Ruiz, diputada verdiblanca, presentó un proyecto de ley para bajar el cobro del tributo al consumo e incrementar el impuesto a bienes inmuebles

Por Lucía Astorga
El viceministro de Hacienda, Luis Molina, se refirió a la propuesta de la diputada Monserrat Ruiz, del PLN, para bajar al 10% el IVA.
El viceministro de Hacienda, Luis Molina, se refirió a la propuesta de la diputada Monserrat Ruiz, del PLN, para bajar al 10% el IVA. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







