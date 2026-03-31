Política

Entra a regir ley que exige pruebas de saliva para detectar a conductores drogados. Norma establece multas y penas de cárcel

Reforma fue publicada en el diario oficial La Gaceta y da 12 meses al Gobierno para ponerla en pleno funcionamiento

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Por Sebastián Sánchez
Nueva ley sanciona con ¢280.000 a quienes manejen bajo los efectos de drogas ilícitas. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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