Encuesta Idespo-UNA: Costarricenses perciben riesgos para medios pequeños en subasta de frecuencias de radio y televisión

Encuesta Idespo-UNA consultó sobre la subasta de frecuencias de radio y televisión que promueve el gobierno de Rodrigo Chaves.

La mayoría de costarricenses percibe riesgos para los medios pequeños y la diversidad informativa, de concretarse la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves, según concluyó la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

El estudio incluyó un apartado específico para conocer la percepción ciudadana sobre el proceso de adjudicación de frecuencias promovido desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología (Micitt) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). La iniciativa se encuentra actualmente bajo análisis de la Sala Constitucional, a raíz de un recurso de amparo tramitado en el expediente 25-031501-0007-CO.

Pese a la discusión pública generada por la subasta, un 67% de las personas encuestadas indicó desconocer el proceso, frente a un 32,4% que afirmó tener conocimiento de la iniciativa. Un 0,5% dijo no saber o no respondió.

Entre quienes manifestaron una opinión, un 63,2% señaló estar “muy de acuerdo o algo de acuerdo” con la afirmación de que la desaparición de radios y televisoras pequeñas sería problemática para la democracia costarricense, mientras que un 34,2% expresó estar en desacuerdo.

Asimismo, un 72,2% consideró que las radios y televisoras pequeñas se encuentran en desventaja para participar en la subasta. Esta percepción coincide con el hecho de que, tras anunciarse el intento inicial del proceso, varios grupos de emisoras y televisoras desistieron de participar debido a los montos económicos establecidos.

En esa misma línea, seis de cada 10 personas encuestadas dijeron estar “muy de acuerdo o algo de acuerdo” con la afirmación de que los costos definidos en la subasta resultan demasiado altos para la mayoría de los medios de comunicación.

Finalmente, un 52,7% estimó que la subasta podría reducir la diversidad de opiniones y de medios de comunicación en el país, frente a un 43,2% que manifestó estar “muy en desacuerdo o algo en desacuerdo” con esa posibilidad.

Según el Idespo-UNA, los resultados reflejan un alto nivel de desconocimiento ciudadano sobre el proceso; no obstante, entre quienes sí lo conocen, prevalece la percepción de posibles impactos negativos sobre los medios pequeños, la pluralidad informativa y, eventualmente, el sistema democrático.