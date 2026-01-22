Política

Encuesta Idespo-UNA: Costarricenses perciben riesgos para medios pequeños en subasta de frecuencias de radio y televisión

Datos del Idespo-UNA muestran que más de la mitad de los encuestados considera que la subasta podría afectar la diversidad de opiniones en el país

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Radio y televisión, antenas
Encuesta Idespo-UNA consultó sobre la subasta de frecuencias de radio y televisión que promueve el gobierno de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Subasta de frecuenciasEncuesta Idespo - UNA
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.