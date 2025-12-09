Encuesta Idespo-UNA: así se perfilan los votantes de las principales candidaturas rumbo a las elecciones 2026

La encuesta del Idespo-UNA perfila a las personas que hoy manifiestan intención de voto por las principales candidaturas presidenciales rumbo a las elecciones de 2026.

La más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) perfila con claridad a las personas que hoy manifiestan intención de voto por las principales candidaturas presidenciales.

Con diferencias marcadas por edad, nivel educativo, práctica religiosa y tipo de votante, los resultados ofrecen una radiografía de los adeptos a las candidaturas que superan el margen de error de ±3,3 puntos porcentuales de la encuesta.

El perfil de las personas que manifiestan intención de votar por Laura Fernández, candidata del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), está compuesto mayoritariamente por hombres (61%) y por personas de 50 años o más (53%).

Entre los que votarían por Fernández si las elecciones ocurrieran hoy, predominan quienes cuentan con educación secundaria (40,5%) o primaria completa o menos (38,6%), así como quienes perciben su condición económica como alta (50%).

En el caso de Álvaro Ramos, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), el perfil de respaldo se concentra principalmente en mujeres (58,5%) y en personas de 50 años o más (71,7%).

Desde el punto de vista educativo, predominan quienes tienen primaria completa o menos (41,5%), y un 40,7% expresaron que perciben su condición económica como media.

Entre quienes manifiestan respaldo a Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, también predominan las mujeres (59,2%) y las personas mayores de 50 años (47,6%).

Este electorado se diferencia por un mayor nivel educativo: un 58,5% cuenta con formación universitaria. En cuanto a la percepción económica, la mayoría señala tener una condición económica media (56,1%).

El cuarto perfil que supera el margen de error de la encuesta corresponde a Ariel Robles, del Frente Amplio. Las personas que manifiestan intención de votar por este candidato son mayoritariamente mujeres (60%), jóvenes de entre 18 y 34 años (66,7%) y con educación universitaria (60%). Asimismo, un 70% percibe su condición económica como media.

Religión

En materia de práctica religiosa, la encuesta revela contrastes entre los distintos electorados. El respaldo a Fernández concentra el mayor porcentaje de personas que se identifican como evangélicas protestantes (32,1%), aunque su electorado sigue siendo mayoritariamente católico (48,10%).

En el caso de Ramos, el 83% de sus potenciales votantes profesa el catolicismo, una proporción similar a la de Dobles, cuyo electorado se identifica como católico en un 71,4%.

En contraste con los otros perfiles, Robles es la candidatura que más respaldo recibe de la población no creyente, grupo que representa un 34,5% de quienes hoy manifiestan intención de votar por él.

Tipo de votante

En cuanto al tipo de votante, Ariel Robles concentra el mayor peso del votante tradicional con un 75,9%. Es decir, personas interesadas en la política, que conversan con frecuencia sobre temas políticos y que participaron en el proceso electoral de 2022.

Le siguen los respaldos a Álvaro Ramos, con un 65,4% de votantes tradicionales, y a Claudia Dobles, con un 58,9%.

En el caso de Laura Fernández, el 58,4% de quienes dicen apoyarla también se clasifica como votante tradicional.