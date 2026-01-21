Política

Encuesta del CIEP: Rodrigo Chaves registra un 58% de valoraciones positivas y un 28% de negativas

Solo tres de cada diez personas tiene una opinión negativa

Por Natasha Cambronero
Visita presidente Nayib Bukele
El presidente Rodrigo Chaves es calificado con nota positiva por el 58% de la población, en la más reciente encuesta del CIEP. Foto: (Alonso Tenorio)







Rodrigo ChavesEncuesta del CIEPCIEP
Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos.

