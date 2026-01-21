Encuesta del CIEP: Rodrigo Chaves registra un 58% de valoraciones positivas y un 28% de negativas

El presidente Rodrigo Chaves es calificado con nota positiva por el 58% de la población, en la más reciente encuesta del CIEP. Foto:

A 107 días para que deje el poder, el presidente Rodrigo Chaves registró un apoyo del 58% de la gente a su gestión y un 28% de reprobación, de acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles.

Si bien Chaves sufrió una caída de cinco puntos porcentuales de octubre a enero, al pasar del 63% al 58%, ha mantenido un apoyo sostenido a lo largo de mandato, por encima del 50%. Prueba de ello es que hace un año su apoyo era del 53%.

Las opiniones negativas se mantienen por debajo del 30%, es decir, que solo tres de cada diez costarricenses rechazan su actuar.

“Los datos reportados para el inicio del año son muy similares al promedio de valoraciones positivas que el presidente obtuvo durante el 2025. El cambio entre el fin del 2025 y el inicio del 2026 se explica por una reducción de las valoraciones neutras (un 3% menos) y por el incremento de las valoraciones negativas que pasaron del 20% al 28%”, se consignó en el estudio del CIEP.

Más popular que sus antecesores

Ningún otro mandatario, al menos en los últimos 16 años, había llegado a estas alturas de su gobierno con un nivel tan alto de aprobación, registrando más opiniones positivas que negativas.

Por ejemplo, en noviembre del 2021, a seis meses de dejar el poder, Carlos Alvarado solo tenía un 12% de apoyo y acumulaba un 72% de opiniones negativas.

En febrero del 2018, a tres meses de dejar el poder, la gestión del gobierno de Luis Guillermo Solís tenía un nivel de aprobación del 28%, mientras que sumaba un 43% de opiniones negativas.

Algo similar ocurrió con Laura Chinchilla, en enero del 2014. A cuatro meses de dejar el poder, solo un 14% de los encuestados del CIEP calificó como bueno o muy bueno su mandato, a la vez que el 64% lo valoró como malo o muy malo.

No solo Chaves es popular, su gobierno también

El apoyo de la ciudadanía no se limita solo a Chaves, en figura presidencial, sino que también se refleja en favor de su gobierno como un todo.

Un 55% de las personas encuestadas aprueba la gestión del Poder Ejecutivo; ese porcentaje creció en cuatro puntos con respecto a la medición de octubre del 2025, cuando fue de 51%.

Solo un 28% tiene una opinión negativa, mientras que la del restante 17% es neutra.

La encuesta se efectuó a 1.006 personas, a través de teléfono celular, entre el 12 y el 15 de enero, y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales para arriba o para abajo.