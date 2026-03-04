Política

Encuesta del CIEP: La promesa de la continuidad del gobierno de Chaves impulsó el voto por Laura Fernández

Estudio ubica la promesa de mantener el rumbo del actual gobierno como el elemento decisivo en el resultado del 1.º de febrero

Por Lucía Astorga
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
Laura Fernández, presidenta electa, supo capitalizar en las urnas el amplio apoyo de la ciudadanía al gobierno de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

