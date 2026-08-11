Política

Embajadora Lina Ajoy asume como secretaria general del SICA para el periodo 2026-2030

Diplomática ejercerá la Secretaría General del organismo regional durante el periodo 2026-2030

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Por Jailine González Gómez
Conferencia de prensa
Lina Ajoy asumió este 11 de agosto la Secretaría General del SICA, tras ser seleccionada por los países miembros en junio. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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