Embajadora Lina Ajoy asume como secretaria general del SICA para el periodo 2026-2030

Lina Ajoy asumió este 11 de agosto la Secretaría General del SICA, tras ser seleccionada por los países miembros en junio.

La embajadora costarricense Lina Ajoy Rojas asumió este martes 11 de agosto como secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cargo que ejercerá durante el periodo 2026-2030.

Ajoy se convierte en la primera persona costarricense en ocupar la Secretaría General del organismo regional.

La diplomática fue seleccionada en junio durante una reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA. La elección ocurrió después de que Costa Rica presentara una terna de candidatos.

Además de Ajoy, la terna estaba integrada por el exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Gilberth Jiménez y la exembajadora en Washington Catalina Crespo.

La reunión en la que se escogió a Ajoy contó con la participación del primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa, así como de autoridades de Guatemala, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Belice y Panamá.

Ajoy cuenta con 27 años de experiencia en el Servicio Diplomático costarricense. Es embajadora de carrera, abogada y notaria, con formación en mediación y cooperación. Además, domina inglés e italiano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La funcionaria ha representado a Costa Rica en El Salvador, Canadá y Nicaragua. También se desempeñó como embajadora ante el SICA y Belice.

En la Cancillería ocupó los cargos de directora general de Servicio Exterior, directora alterna de Política Exterior y directora alterna de Cooperación Internacional.

La Secretaría General del SICA estaba vacante desde noviembre de 2023, cuando el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al puesto para el que había sido nombrado a propuesta de Nicaragua. Su periodo correspondía a los años 2022-2026.

Después de su renuncia, el gobierno de Nicaragua presentó tres ternas entre 2023 y 2024, pero sus candidatos fueron rechazados por los demás Estados miembros.

Nicaragua se manifestó en contra de proceder con la elección del nuevo titular del organismo debido a que ese país no completó el periodo que le correspondía al frente de la Secretaría General.