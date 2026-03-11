Embajada de China en Costa Rica difunde video con fuerte crítica al acuerdo que Rodrigo Chaves firmó con Estados Unidos. ‘¿Escudo o grilletes?’, escribió

Embajada de China en Costa Rica lanza duro video contras los acuerdos de Rodrigo Chaves con EE. UU.

La Embajada de China en Costa Rica difundió en redes sociales un video en el que criticó con dureza el acuerdo de coalición que 16 gobiernos de América, entre ellos el de Rodrigo Chaves, firmaron con la administración de Donald Trump de los Estados Unidos, en la que se suscribe el principio de “paz por la fuerza” en el hemisferio occidental y se hace un pacto de trabajo conjunto contra los carteles del narcotráfico.

En el clip, las autoridades diplomáticas chinas se preguntan si ese acuerdo es un “escudo o grilletes”. La Nación pudo confirmar que el video fue publicado por el perfil oficial de la Embajada china.

‘La seguridad viene con un poco de control’

Estados Unidos aparece representado por un águila, ave que funciona como símbolo nacional y forma parte de su escudo, mientras que los países latinoamericanos son simbolizados mediante palomas blancas.

¿Escudo o grilletes? Embajada de China en Costa Rica

El clip, generado con inteligencia artificial, el águila activa un botón rojo que detona explosiones, lo que provoca el pánico entre las palomas, mientras les dice: “Déjenme mantener a todos seguros”.

Luego, una de las palomas se muestra entusiasmada, pero otra le advierte de que la situación no “es tan genial como suena”. De inmediato, el águila acciona una especie de prisión cuya base lleva el escudo —y el nombre— de la conferencia.

El pasado 7 de marzo, durante la conferencia en Florida, Trump dijo: “Vamos a usar misiles. Son extremadamente precisos. Boom, directo al cuarto. Ese es el fin de esa persona del cartel”, afirmó, aunque aclaró que esa capacidad se activaría solo si los gobiernos de la región lo solicitan.

El video concluye con el águila afirmando: “Relájense. A veces, la seguridad viene con un poco de control”, concluye.

El mandatario Chaves acudió a la conferencia denominada “Escudo de las Américas”. Esa iniciativa consistiría en el uso de fuerza militar estadounidense en países de Latinoamérica que autoricen ese tipo de incursión, aunque el texto difundido por la Casa Blanca no establece los signatarios.

La Nación solicitó a Casa Presidencial remitir el texto firmado o apoyado por el mandatario del 7 de marzo, así el alcance formal de su participación. Sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.

Este medio también pidió una posición a Presidencia; tampoco se obtuvo respuesta al momento de publicación.