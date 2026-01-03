Eli Feinzaig respalda captura de Nicolás Maduro y pide retorno inmediato de Venezuela a la democracia

Eli Feinzaig manifestó que Venezuela enfrentó una ruptura democrática profunda, agravada tras el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada por Estados Unidos, provocó reacciones en Costa Rica. El candidato presidencial y actual diputado, Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), señaló que el hecho debe marcar el inicio del restablecimiento democrático en Venezuela y no una sustitución del poder autoritario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en la madrugada de este sábado 3 de enero, por medio de su red social Truth Social, que fuerzas estadounidenses realizaron una operación militar en territorio venezolano. La acción concluyó con la captura y extracción de Maduro y Flores fuera del país sudamericano.

Ante estos acontecimientos, Feinzaig manifestó que Venezuela enfrentó una ruptura democrática profunda, agravada tras el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024. Según el líder del PLP, el pueblo venezolano expresó de forma clara su decisión en las urnas, la cual no fue respetada por el régimen saliente.

El político costarricense sostuvo que la prioridad absoluta debe centrarse en la recuperación de las libertades y los derechos fundamentales, así como en el respeto pleno de la decisión ciudadana. Indicó que el desenlace reciente no debe evaluarse desde intereses geopolíticos ni por la presencia prolongada de potencias extranjeras.

Feinzaig advirtió que el cambio solo será legítimo si Venezuela avanza hacia instituciones independientes, respeto a los derechos humanos y elecciones libres, con un gobierno que surja de manera auténtica de la voluntad popular. También recalcó que no resulta aceptable una continuidad del régimen bajo nuevas figuras o estructuras similares.

El candidato del PLP afirmó que el país sudamericano merece libertad, dignidad y democracia, y subrayó que el éxito real de las acciones recientes dependerá del retorno efectivo al orden democrático.