Elecciones 2026: Sistema del TSE está listo para transmitir y recibir resultados de votación

Tribunal realizó acto de verificación para indicar fiabilidad en la transmisión ante observadores internacionales.

Por Irene Rodríguez
Elecciones 2026
El sistema permitirá contabilizar los votos de cada papeleta en los diferentes centros de votación de estas Elecciones 2026. Fotografía Jonathan Jiménez Flores (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)







