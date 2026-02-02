Elecciones 2026: Sistema del TSE está listo para transmitir y recibir resultados de votación

El sistema permitirá contabilizar los votos de cada papeleta en los diferentes centros de votación de estas Elecciones 2026. Fotografía Jonathan Jiménez Flores

El sistema por el cual el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibirá los datos de los resultados electorales que transmitirá cada junta receptora de votos (JRV) funciona sin problemas y está listo para recibir los envíos de todas partes del país.

A las 6 p. m., hora en la que cerraron las urnas, y antes de que se comience a recibir la información, el TSE realizó el acto de verificación del sistema de transmisión, que consistió en certificar que el sistema no contaba con datos y todos los indicadores de participación, abstención, votos por cada partido, votos en blanco y nulos estaban en cero.

Este acto se hizo frente a observadores internacionales de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la misión de expertos electorales de la Unión Europea, entre otros.

“El sistema fue estratégicamente diseñado, elaborado e implementado por especialistas de la institución, sin intervención de terceros. Esto garantiza que la soluciones respondan a las necesidades del proceso y a dar una mayor seguridad”, aseguró Xenia Guerrero Arias, directora de estrategia tecnológica del TSE.

¿En qué consiste el sistema?

En una conferencia de prensa anterior, el Tribunal explicó este sistema.

La primera parte, la transmisión, se hace en dos vías:

Dispositivos móviles. Esta tecnología se utilizará en el 62% de las JRV (4.422). El TSE destinó a 450 funcionarios para transmitir mediante un app privada instalada en sus teléfonos inteligentes. El software de transmisión fue creado por el TSE.

Guerrero explicó que esta tecnología se usará en los centros de votación con más urnas.

Centro de llamadas. Los encargados de transmisión se comunicacarán con uno de los 150 operadores en los centros de llamadas. Habrá tres centros de llamadas: uno en el TSE, otro en Racsa y otro en el ICE.

Una vez que se tengan estos datos, se procesarán para llevarlos a la población.

Cada uno de los centros en el extranjero se comunicará vía telefónica con el TSE.Un funcionario electoral recibirá la llamada, anotará el resultado y trasladará la información a la encargada de transmisión de datos. Para ello tienen un horario de 6 a. m. del 1.° de febrero hasta las 12 p. m. del 2 de febrero hora local.

Posteriormente, el sistema captará los resultados. El primer corte preliminar se dará a las 8:45 p. m. en la sesión solemne.