Elecciones 2026 en Costa Rica: siga en ‘La Nación’ los resultados en directo este 1.° de febrero y consulte su cantón, distrito y mesa de votación

‘La Nación’ publicará, la noche de este domingo 1.° de febrero, un especial de resultados interactivo apenas el TSE comience a divulgar el conteo de las mesas escrutadas

Por Natasha Cambronero
Cuadrilla con los 20 candidatos a la presidencia de la República.
Este 1.° de febrero, 'La Nación' publicará un especial gráfico interactivo para que usted le lleve el pulso, minuto a minuto, al escrutinio de los resultados de las elecciones 2026 en Costa Rica. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)







Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

