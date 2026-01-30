Elecciones 2026 en Costa Rica: siga en ‘La Nación’ los resultados en directo este 1.° de febrero y consulte su cantón, distrito y mesa de votación

Este 1.° de febrero, 'La Nación' publicará un especial gráfico interactivo para que usted le lleve el pulso, minuto a minuto, al escrutinio de los resultados de las elecciones 2026 en Costa Rica.

La noche de este domingo 1.° de febrero, en tiempo real, La Nación transmitirá los resultados del escrutinio de las elecciones generales 2026 en Costa Rica que realizará el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Apenas el TSE dé a conocer el primer corte con resultados, podrá ver en el sitio web, nacion.com, un especial gráfico interactivo para que usted pueda llevarle el pulso, minuto a minuto, al conteo de votos.

La información que encontrará será tan detallada y minuciosa que podrá saber hasta cuál fue el candidato presidencial que ganó en la mesa donde usted votó, con solo digitar su número de cédula.

Cada vez que introduzca una identificación aparecerán los votos obtenidos por los primeros tres lugares, tanto en términos absolutos como relativos.

Resultados en las 7 provincias, 84 cantones y 492 distritos

Además, podrá saber cómo quedó la votación en cada una de las siete provincias, los 84 cantones y los 492 distritos. Así como en los centros de votación en el extranjero, según el país donde se recibieron los sufragios. En cada caso vendrán los primeros tres lugares.

De igual forma, encontrará un mapa por provincia, el cual se pintará del color del candidato que ganó en ese territorio. La idea es que pueda visualizar si las costas, o bien, la Gran Área Metropolitana (GAM), por citar dos ejemplos, le dieron el triunfo a uno u otro candidato.

En algunos casos, los resultados aparecerán momentáneamente en cero, pero eso se deberá a que esa mesa todavía no ha sido escrutada por el TSE, por lo que la información irá apareciendo conforme avance el conteo de los sufragios.

Perfil de los nuevos diputados

La Nación también le informará cómo quedará conformada la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1.° de mayo. Al igual que con los resultados para la Presidencia, el conteo de las papeletas diputadiles se transmitirá minuto a minuto, de manera simultánea con el TSE.

En este especial, usted encontrará un gráfico para que pueda comparar cómo está integrado ahora el Congreso y cómo quedará tras los comicios de este domingo.

Podrá saber quiénes serán los 57 nuevos diputados. De cada uno aparecerá su fotografía, una pequeña biografía y su curriculum vitae.

Los datos vendrán ordenados de diferentes maneras: por partido, provincia, edad y género.

Los invitamos a que visiten el especial de resultados en nuestro sitio web, el cual será de acceso gratuito, y a que nos acompañen en la cobertura de esta jornada electoral que conducirá a la elección de nuestro presidente número 50.

Desde que se abran las urnas, a las 6 a. m., y hasta que el TSE concluya la transmisión de resultados, un equipo de periodistas y fotógrafos de este diario estará en el lugar de la noticia para llevarle hasta su computadora o celular, la información más detallada y actualizada de este proceso democrático. ¡Ojalá nos acompañen y nos lean!

Búsquenos en nuestras redes sociales en Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, X, Threads y el canal de Whatsapp.

Conozca y compare candidatos

De previo, si aún no se ha decidido por quién votar, le sugiero que visite dos herramientas interactivas desarrolladas por este diario. En una encontrará información detallada sobre cada uno de los 20 candidatos a la Presidencia de la República, que le permitirá conocer más a fondo sus propuestas y hacer comparaciones entre ellos ante las elecciones.

En total, cada uno, en exclusiva, respondió 31 preguntas sobre seguridad, educación, medio ambiente, vivienda, empleo, tipo de cambio y movilidad, entre otros.

Por ejemplo, podrá saber cuáles serán sus prioridades de ganar las elecciones, si impulsará alguna reforma en específico y dónde obtendrá dinero para hacerle frente a la ola de inseguridad que azota al país.

Puede entrar a este especial en este enlace.

Quiz interactivo: ¿Coincide con algún candidato presidencial?

La Nación también habilitó un quiz con 20 preguntas que puede responder para descubrir cuáles candidatos coinciden más con usted y en cuáles temas.

Una vez que el usuario completa el quiz, el sistema le muestra los porcentajes de coincidencias que tiene con cada uno de los aspirantes, con base en las preguntas utilizadas en el ejercicio.

18 candidatos aceptaron la invitación. Únicamente no participaron Laura Fernández y Fabricio Alvarado. A continuación usted puede llenar el cuestionario: