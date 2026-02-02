Elecciones 2026: ¿Cómo se escogen los diputados?

Además de los 20 candidatos presidenciales, un total de 1.020 personas aspiran a ocupar una de las 57 curules de la Asamblea Legislativa durante el periodo 2026-2030.

Cada costarricense mayor de edad podrá elegir la conformación de diputados según su provincia, pero ¿cómo son elegidos una vez se conozcan los resultados la noche de este domingo?

Los votantes no escogen directamente un candidato, sino que votan por un partido que tendrá mayor representación a mayor cantidad de votos, según la fórmula establecida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Cada partido ya tiene establecida la lista de sus candidatos.

Los puestos por provincia se distribuyen de acuerdo a la población del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que en este caso fue el del 2022. San José tendrá 18 representantes, seguido por Alajuela con 12, Cartago y Puntarenas con seis, y Heredia, Guanacaste y Limón con cinco.

La elección se realiza con el sistema de cociente y cifra residual con barrera de subcociente.

Como ejemplo, veamos la elección legislativa de San José en el 2022.

Definición del cociente

Primero, se divide la cantidad de votos válidos (que excluyen votos nulos y en blanco) en cada provincia entre las curules disponibles, lo que da de resultado el cociente.

En San José hubo 721.846 votos válidos, lo que entre 19 diputaciones (una más que en las actuales elecciones) da un cociente de 37.991,895. Los votos de cada partido se dividen entre el cociente, y el número entero será la cantidad de escaños ganados.

En este caso, Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 174.406 votos, y al dividirlo entre el cociente, el resultado es 4,59, por lo que la agrupación recibió cuatro curules.

Curules por residuo

Por la vía del cociente se repartieron 12 escaños, por lo que quedaron siete disponibles. Aquí es donde entra el residuo, que son los votos sobrantes de un partido después de asignar escaños por cociente.

Siguiendo con el ejemplo del PLN, se multiplican las cuatro curules que obtuvo por el cociente, lo que da 151.967,58. Luego, a los votos que ganó el partido se le restan esos 151.967,58, lo que resulta en un residuo de 22.438,42. Los partidos ganan curules según su residuo, pero en esta fase solo participan aquellos que superaron el subcociente, es decir, el cociente dividido entre dos.

En este caso el subcociente es 18.995,95, lo que dejó fuera de la contienda a todos lo que tuvieron menos votos que esa cifra, o sea, del Partido Acción Ciudadana (PAC) para abajo.

Los seis partidos elegibles ganaron un escaño cada uno, y quedó uno restante que se le otorgó al Frente Amplio, por ser la agrupación con el residuo más alto. Así finalizó la repartición de los 19 puestos de San José en el Congreso.

En un escenario hipotético, si hubiesen sido 17 curules, el Partido Liberal Progresista (PLP) se hubiera quedado con las dos que obtuvo inicialmente, por tener el residuo más bajo. Mientras que si se hubieran repartido 20 curules, Nueva República hubiese recibido una más, por tener el segundo residuo más alto.

Este proceso se repite en cada provincia. En las elecciones municipales también se utiliza este mismo sistema, para definir los escaños de regidores en cada Concejo Municipal.