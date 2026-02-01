Elecciones 2026: cientos de costarricenses llegan este domingo al TSE para tramitar cédulas y poder votar

Cientos de personas hacen fila desde primeras horas de este domingo 1.° de febrero para solicitar su cédula y poder votar en las elecciones 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió sus puertas a las 6 a. m. de este domingo 1.° de febrero para que los costarricenses que lo requieren soliciten su cédula, el documento indispensable para votar en las elecciones nacionales 2026.

Al autorizarse el ingreso al TSE, las personas que se encontraban en fila, ingresaron presurosos−muchos abrigados por el frío de esta mañana− a las instalaciones.

Largas filas en el TSE para retiro y solicitud de cédulas

Con el pasar de los minutos, se observó como la presencia de solicitantes en el salón de cédulas empezó a aumentar, pues las personas no dejan de llegar al lugar. A las afueras del TSE se forman dos filas: una para retirar cédula y otra para solicitarla.

Jason Cerdas, vecino de Cartago, fue uno de los ticos que llegó para solicitar su cédula; él argumentó que la noche del 31 de enero se le quebró. Según contó, a las 6:06 a. m. estaba en fila y a las 6:16 a. m. ya estaba dentro del salón con ficha en mano.

A las 6:45 a. m., a Cerdas le consultaron el motivo de la solicitud de la cédula, le tomaron las huellas dactilares y la fotografía, y también realizó la firma. Un funcionario del TSE le indicó que podía retirarse y regresar en 40 minutos para el retiro de su documento.

Por un motivo similar al de Cerdas, Marvin Rojas, vecino de Moravia, llegó a reponer su documento. En tanto, Debbie Brenes, de San Francisco de Dos Ríos, fue a solicitar su cédula porque se le extravió.

Otro de los ciudadanos que acudieron a hacer el trámite fue Sebastián Varela, vecino de Tibás. Él contó a este medio que hoy está cumpliendo 18 años, por lo que estrenará su cédula en las urnas. Según relató, en menos de cinco minutos le entregaron el documento.

El TSE recibirá solicitudes de cédula en su sede central, en San José, hasta las 6 p. m. de este domingo.

Noticia en desarrollo.