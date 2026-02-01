Política

Elecciones 2026: cientos de costarricenses llegan este domingo al TSE para tramitar cédulas y poder votar

Antes de las 6 a. m. de este domingo, ya había fila a las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar sus documentos de identidad

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Cientos de personas hacen fila desde primeras horas de este domingo 1.° de febrero para retirar su cédula y poder votar en las elecciones 2026.
Cientos de personas hacen fila desde primeras horas de este domingo 1.° de febrero para solicitar su cédula y poder votar en las elecciones 2026. (Mónica Cerdas Gómez/Mónica Cerdas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tribunal Supremo de EleccionesTSECédulasElecciones 2026
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.