Elecciones 2026: Así cerraron sus jornadas Álvaro Ramos, Laura Fernández, Claudia Dobles, Ariel Robles y José Aguilar

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales: Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Ariel Robles del Partido Frente Amplio (FA)

Los candidatos presidenciales que lideraron la mayoría de encuestas vivieron el cierre de las urnas en Desamparados, Moravia y San José, a las 6 p. m. de este domingo.

Poco antes de las 5:15 p. m. de este domingo, Álvaro Ramos había cumplido con su agenda prevista para la jornada electoral y, sin cancelar ninguna de sus visitas agendadas; más bien incluyó un paso por el Balcón Verde, la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer, donde lo esperaban decenas de seguidores para saludarlo y tomarse fotos con él.

Álvaro Ramos se dirigió al Balcón Verde. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Aunque su padre le pedía bajarse y saludar, el candidato le explicó que se tomaría entre 40 minutos y una hora, por lo que recibió saludos y se tomó fotos con los liberacionistas desde el vehículo en que viajaba.

Una vez saludó a los simpatizantes, salió con dirección al hotel Crowne Plaza, donde entró a las 5:45 p. m., para descansar y estar listo para el anuncio de los resultados de la jornada electoral.

A pocos minutos del cierre de urnas, en la escuela Santa Marta de San Francisco de Dos Ríos, en San José, Ariel Robles, del Frente Amplio, dijo estar muy contento al creer que muchas personas salieron a votar. “Nuestra expectativa es entrar a segunda ronda electoral”, comentó.

Ariel Robles pasó por Goicoechea. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, la candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se ubicó en el Hotel Aurola Holiday Inn, en el centro de San José.

Laura Fernández en una entrevista en OPA. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

La aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, cerró la jornada en la Escuela Porfirio Brenes de Moravia, desde donde se movería para la sede de la coalición en San Pedro y luego al Mercadito, en el barrio La California, para recibir los resultados.

Claudia Dobles visitó la Escuela Porfirio Brenes en Moravia. (José Cordero/José Cordero)

Asimismo, el candidato del Partido Avanza, José Aguilar Berrocal, visitó la Escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas de San José.