Elecciones 2026: 12 camiones recorrieron 11 rutas para llevar material electoral a toda Costa Rica

Tribunal Supremo de Elecciones confirmó que ya está disponible en todos los rincones del país

Por Irene Rodríguez
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició oficialmente el empaque del material electoral que se usará en las elecciones nacionales del próximo 1 de febrero y que llegará a 7.154 juntas receptoras de votos (JRV) en todo el país.
El material electoral va en sacos llamados "tulas", donde se ubican las papeletas y los crayones que se usarán en 7.154 juntas receptoras de votos. (TSE)







