Elecciones 2026: 12 camiones recorrieron 11 rutas para llevar material electoral a toda Costa Rica

El material electoral va en sacos llamados "tulas", donde se ubican las papeletas y los crayones que se usarán en 7.154 juntas receptoras de votos.

El material electoral para ejercer el voto este 1.° de febrero en las elecciones 2026 ya llegó a todas las juntas cantonales. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que para ello se utilizaron 12 camiones que recorrieron 11 rutas.

El material electoral fue empacado en los sacos, conocidos como tulas. Cada tula tiene un chip de rastreo y fue cerrada con marchamos de seguridad. Dentro de ellas, viajaron dos paquetes de papeletas: las blancas, con las que se elegirá al presidente y vicepresidencias, y las celestes para seleccionar diputados. Cada una contiene el número preciso de papeletas según la lista de electores de cada junta receptora de votos. Además, contienen las crayolas con las que las personas votarán.

El material fue transportado por Correos de Costa Rica en vehículos cerrados y custodiados por la Fuerza Pública y funcionarios del organismo electoral.

“Se incorporan lapiceros para sus integrantes, un Padrón Registro que contiene las actas de apertura y cierre de la votación, hojas para anotar las incidencias y los nombres, número de cédula y fotografías de los electores enlistados en la respectiva junta receptora de votos, urnas, lista de votantes para colocar de manera visible en la entrada del aula, y cartelones con los nombres de las candidaturas legislativas”, detalló el TSE.

Así se ve la papeleta para las elecciones presidenciales (JOHN DURAN/John Durán)

La institución entregará, a más tardar el próximo 24 de enero, todo el material electoral a las juntas receptoras de votos.

Antes de eso, entre el 29 de diciembre y el 5 de enero se enviaron las tulas a los 49 consulados en el extranjero, para así garantizar que las personas empadronadas fuera del país puedan ejercer su derecho al voto.