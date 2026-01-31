Política

‘El voto silencioso puede cambiar todo’: cinco candidatos confían en segunda ronda

A horas de las elecciones, aspirantes de oposición aseguran que el escenario sigue abierto y que una reacción tardía del electorado podría forzar un balotaje frente a Laura Fernández

Por Lucía Astorga
Caravana multicolor llegó hasta la Rotonda de la Hisponidad
Candidatos opositores están esperanzados que más personas salgan a votar el próximo domingo y con ello se amplíen las posibilidades de una segunda ronda. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







