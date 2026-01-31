‘El voto silencioso puede cambiar todo’: cinco candidatos confían en segunda ronda

Candidatos opositores están esperanzados que más personas salgan a votar el próximo domingo y con ello se amplíen las posibilidades de una segunda ronda.

Aunque las encuestas colocan a la candidata oficialista Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), con una intención de voto cercana o superior al 40% —umbral que permitiría una victoria en primera ronda—, cinco aspirantes presidenciales sostienen que el escenario electoral aún no está definido y que el país se encamina hacia una segunda vuelta.

A solo un día de las elecciones, Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Jose Aguilar, de Avanza, coinciden en que existe un voto silencioso, difícil de medir, que podría activarse el domingo 1.º de febrero y forzar una segunda ronda electoral en abril.

¿Habrá segunda ronda? Esto dicen cinco candidatos

Para ellos, las encuestas capturan un momento, pero no necesariamente el ánimo final del electorado. Ese cambio de clima habría quedado en evidencia, según los políticos, la noche del jueves, tras el último debate presidencial transmitido en vivo, organizado por Teletica. Mientras los candidatos intercambiaban argumentos en el set, en las afueras del canal, en La Sabana, se reunieron decenas de simpatizantes. Banderas, bocinas y consignas dieron forma a un ambiente festivo que había estado ausente durante buena parte de la campaña.

Tras el debate de Teletica los simpatizantes de los partidos políticos se unieron en un solo grupo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un mismo objetivo

La convocatoria iba más allá del debate. Al finalizar la transmisión, los simpatizantes partidarios se sumaron a una caravana conjunta hacia la fuente de la Hispanidad. El recorrido fue lento, debido a la cantidad de vehículos que se apuntaron a la cita, y dejó una imagen poco habitual: automóviles con banderas del PLN, FA y la CAC ondeando juntas. En uno de los automóviles, un mensaje escrito en cartón resumía el espíritu del momento: “Cualquiera menos Laura”.

Ya en la fuente de la Hispanidad, los simpatizantes cantaron el Himno Nacional y el Himno al 15 de setiembre, y corearon consignas contra el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y la candidatura oficialista. Para los aspirantes de oposición, la escena fue una señal de que el electorado podría estar entrando en una fase distinta a la que reflejan los estudios de opinión.

Banderas de los partidos políticos ondearon juntas en una manifestación en contra de la candidatura oficialista y la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los estudios de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como del Programa Estado de la Nación y del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), han mostrado de forma consistente un crecimiento en el respaldo a la candidatura de Laura Fernández. En contraste, sus tres contendientes más cercanos —Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles— se mantienen a una distancia considerable, con avances marginales y, en algunos cortes, sin variaciones relevantes.

Los candidatos hablan

Los cinco candidatos de la oposición con mayor intención de voto consideran que la elección no está definida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Álvaro Ramos apeló a la experiencia de procesos electorales anteriores para explicar ese posible viraje. A su juicio, el votante costarricense suele decidirse en los últimos días. “Hay un grupo que se decide temprano, pero muchos otros lo hacen sobre la marcha”, afirmó, al señalar que en el cierre de campaña han percibido un “gran entusiasmo”, especialmente entre personas jóvenes que, dijo, expresan su deseo de votar y confiar en un cambio.

Desde otra trinchera, Ariel Robles cuestionó la capacidad de las encuestas para captar ese fenómeno. “Yo no conozco a un solo joven que se le haya consultado en una encuesta”, sostuvo, al advertir que buena parte de la población joven no responde llamadas ni participa en mediciones tradicionales. En su criterio, ese segmento saldrá a votar el domingo con la intención explícita de empujar una segunda ronda y asumir un papel protagónico en la defensa de la democracia.

Juan Carlos Hidalgo, por su parte, centró su optimismo en la participación electoral. Anticipó un “movimiento cívico nacional” en los días previos a la votación, orientado a convencer a más personas de acudir a las urnas. “Entre más gente vota, más posibilidades hay de una segunda vuelta”, señaló, al recordar que la posibilidad misma de competir en elecciones libres es un privilegio que, afirmó, debe ser protegido con el voto.

Claudia Dobles insistió en que las encuestas no son un pronóstico definitivo, sino una fotografía temporal. Subrayó que el alto porcentaje de indecisos será determinante y que muchas personas han estado reflexionando su voto en silencio. Desde su perspectiva, ese grupo es el que terminará inclinando la balanza el domingo. Dobles aseguró que su candidatura representa un movimiento en crecimiento, con capacidad de aglutinar fuerzas políticas diversas en una eventual segunda ronda para enfrentar al oficialismo.

Finalmente, José Aguilar argumentó que las elecciones se definen por los votos depositados. En ese sentido, instó a los costarricenses a reflexionar no solo sobre por quién votar, sino sobre quién tendría reales posibilidades de enfrentar al oficialismo en un balotaje. Aguilar cuestionó abiertamente que los partidos tradicionales puedan derrotar al chavismo en una segunda ronda y sostuvo que ese escenario solo favorecería al oficialismo, por lo que abogó por concentrar el respaldo en su candidatura.