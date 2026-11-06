EBI rehúsa aclarar si empresario que dirigió transportes de la campaña de Laura Fernández recibe pagos de la compañía

La compañía EBI Berthier, desarrolladora del relleno sanitario de Turrúcares, aseguró que el empresario Juan Carlos Obando no forma parte de su planilla ni ocupa algún puesto, pero no aclaró si desempeña el rol de asesor o si la empresa le ha hecho pagos por servicios.

Este jueves, La Nación reveló en exclusiva que Obando, exgerente de Berthier EBI de Costa Rica y quien se presenta como asesor de esta firma , ejerció el rol de coordinador de transportes de la campaña de la presidenta de la República, Laura Fernández . Además, aportó ¢5 millones al Partido Pueblo Soberano (PPSO) para la campaña de la presidenta Laura Fernández.

Este diario consultó a la empresa su relación con Obando. Su respuesta inicial fue negar que forme parte de la planilla.

“El señor Juan Carlos Obando no forma parte de la planilla de EBI y no ocupa ningún puesto en la empresa. Por esa razón no nos corresponde dar criterio sobre su persona, sus actividades privadas ni procesos anteriores. EBI no tiene ninguna relación con los hechos ocurridos ayer (4 de noviembre, cuando el ministro Rodrigo Chaves defendió el proyecto del relleno frente a vecinos de Turrúcares)”, señaló la empresa.

Sin embargo, como no se precisó si efectivamente se desempeñaba como asesor, se le remitieron nuevas consultas para aclarar ese aspecto y determinar si durante el 2025 y el 2026 EBI le hizo a Obando pagos por concepto de asesorías o por la prestación de servicios profesionales o no profesionales.

La respuesta fue indicar que no darían datos adicionales: “ EBI no divulga información sobre sus relaciones contractuales ni sobre pagos a proveedores, consultores o terceros, en apego a sus políticas de confidencialidad . Reiteramos que EBI no tiene ninguna relación con los hechos ocurridos ayer (4 de noviembre) ni con las actividades personales o políticas de terceros”, indicó la organización.

La Nación intentó obtener la versión de Obando por vía telefónica y mediante mensajes de texto; sin embargo, al cierre de edición, no se había obtenido respuesta.

Recientemente, la noche de este miércoles 4 de noviembre, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió el desarrollo del relleno sanitario ante los vecinos de Turrúcares y les condicionó una posible inversión comunal de ¢6.000 millones a que la obra se desarrolle.

La empresa EBI posee tres rellenos sanitarios en Costa Rica. Uno de ellos es el de Aserrí (en imagen) Los otros son los de La Carpio y Limón. (Albert Marín.)

Donante y coordinador de transporte

En documentos en poder de La Nación, Obando dijo que es asesor empresarial de EBI de Costa Rica y, además, que fue coordinador de Transportes de la campaña electoral del PPSO, en donde tuvo bajo su responsabilidad el eje estratégico de movilización. Uno de los documentos es del 29 de junio del 2026.

Años atrás, él fue donante activo en campañas del Partido Liberación Nacional (PLN).