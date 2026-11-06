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Política

EBI rehúsa aclarar si empresario que dirigió transportes de la campaña de Laura Fernández recibe pagos de la compañía

Juan Carlos Obando, exgerente de EBI, aportó ¢5 millones al PPSO y se presenta como asesor de la compañía

Juan Carlos Obando, exgerente de Berthier EBI de Costa Rica, donó dinero a la campaña de Laura Fernández.
Juan Carlos Obando dirigió el área de transportes de la campaña de Laura Fernández. mario rojas

Sebastián Sánchez y Esteban Oviedo