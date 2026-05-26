Discusión por Ley de Armonización Eléctrica desata intercambio entre diputado del PLN y la presidenta de la Asamblea

El diputado del PLN, Eder Hernández y la diputada del PPSO y presidenta del Congreso, Yara Jiménez, protagonizaron un intercambio durante el Plenario.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Eder Hernández, protagonizó este lunes un intercambio con la presidenta legislativa, Yara Jiménez, y con el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, durante la sesión del Plenario Legislativo.

La discusión ocurrió luego de que Acosta, en una conferencia de prensa de las 2:00 p.m., criticara al PLN por no respaldar el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica y señalara que exdiputados verdiblancos apoyaron iniciativas relacionadas con el texto.

Luego a eso de las 4:30 p.m., durante la discusión de un proyecto de ley para el fortalecimiento de las mipymes, Hernández pidió la palabra por el orden para reclamar a la Presidencia del Congreso que aún había personas sin poder ingresar a las barras de público, pese a que, según afirmó, todavía existían espacios disponibles.

Este lunes, diversos colectivos acudieron a la Asamblea para manifestar su descontento contra el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica.

“Hay suficiente espacio para que la gente que hoy viene a defender la institucionalidad del país tenga derecho a que los legisladores den la cara al pueblo”, manifestó.

Acto seguido, el legislador volvió a ver hacia Acosta y aprovechó su intervención para responder a los cuestionamientos del oficialismo.

“Por favor, no le mienta más a los costarricenses. El proyecto de armonización eléctrica no es de Liberación Nacional, fue propuesto por el expresidente Rodrigo Chaves. Lo que sí es del PLN es el legado del ICE, que decidió dar universalidad, territorialidad y justicia social a los costarricenses en cada rincón de este país”, expresó.

En ese momento, Jiménez lo interrumpió y le indicó que sus declaraciones no correspondían a una intervención “por el orden”. Hernández pidió a la presidenta legislativa que no lo silenciara; sin embargo, Jiménez reiteró que debía respetarse el reglamento.

“Eso no es por el orden, señor diputado. Aquí estamos respetando el reglamento”, afirmó la jerarca legislativa.

Posteriormente, Acosta tomó la palabra para referirse al proyecto en discusión sobre las mipymes y aprovechó para responder al liberacionista. “Yo no miento. Once diputados del PLN firmaron el texto sustitutivo que hoy estamos discutiendo”, aseguró.

Tras ese intercambio, el Plenario retomó la discusión del expediente 23.968, correspondiente a la Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme).

Luego de dos intervenciones de diputadas del Frente Amplio, la Presidencia volvió a concederle la palabra a Hernández por un espacio de diez minutos.

El legislador tomó la palabra argumentando que lo hacía por alusión directa, y dirigiéndose nuevamente a Acosta, manifestó que “festejaba” que este corrigiera su posición para decirle la verdad a los costarricenses.

“Liberación Nacional trató un texto sustitutivo para corregir el horror que aquí se quería plantear. Me podrán apagar el micrófono, pero nunca podrán apagar el legado de Liberación Nacional”, aseveró Hernández.

Ante esto, la presidenta Jiménez procedió a apagarle el micrófono, argumentando que debían continuar con el conocimiento del proyecto de Fodemipyme para que los diputados no perdieran el hilo de la discusión, y prometió devolverle el tiempo reglamentario después de la votación.

La decisión de la jerarca generó críticas en la oposición. Finalmente, el Plenario procedió con la votación en segundo debate del expediente 23.968, el cual fue aprobado por unanimidad con 55 votos a favor.

Tras la votación, la Presidencia otorgó los dos minutos restantes a Hernández por alusión. El liberacionista aprovechó el espacio para dirigirse a las barras del público e insistir en que el proyecto de Armonización Eléctrica no pertenece al PLN, señalando que algunas diputaciones de la bancada anterior solo intentaron corregir “el desastre de lo que pretendían hacer del lobo con piel de oveja”.

Hernández concluyó retando al jefe del oficialismo: “Convenzanos de que el proyecto podría bajarle la electricidad a los costarricenses que representamos, y la bancada apoyará el proyecto”.