Política

Discusión por Ley de Armonización Eléctrica desata intercambio entre diputado del PLN y la presidenta de la Asamblea

Yara Jiménez le quitó el uso de la palabra al diputado Eder Hernández por considerar que su intervención en el Plenario no correspondía al tema que se estaba discutiendo

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Por Cristian Mora
Yara Jiménez y Eder Hernández
El diputado del PLN, Eder Hernández y la diputada del PPSO y presidenta del Congreso, Yara Jiménez, protagonizaron un intercambio durante el Plenario. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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