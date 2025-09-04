Director de Academia de Guardacostas: Ha sido imposible hablar con el ministro de Seguridad y el viceministro

El director de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas, Edson Rodríguez, expuso ante diputados el impacto del traslado de la sede a Pococí.

El director de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas, Edson Rodríguez, afirmó que en los últimos 13 meses no ha podido conversar con el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, y el viceministro, Manuel Jiménez Steller, sobre el traslado de la Academia desde Quepos, en Puntarenas, hasta Pococí, a 100 kilómetros de la costa más cercana de Limón.

Así lo declaró Rodríguez ante los diputados de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, que analiza el traslado de la Academia y la reubicación de sus oficinas.

La Academia funcionó en Quepos desde el 2011 hasta julio del 2024, cuando fue trasladada a la Academia Nacional de Policía en La Rita de Pococí, tras la orden del viceministro Jiménez Steller. El cambio redujo su personal y obligó a los instructores, vecinos de Quepos, a desplazarse hasta cinco horas para llegar a la nueva sede.

11 de ellos fueron reubicados en otras sedes de Guardacostas en Golfito, Quepos o Puerto Níspero. Así, la formación de nuevos funcionarios quedó en manos de solo tres instructores y solo un oficial de guardia.

En lugar del océano Pacífico, donde podían aprender a nadar en condiciones de mar picado y desarrollar técnicas de sobrevivencia en el mar y rescate acuático, ahora los aprendices cuentan con una piscina de 25 metros de largo.

La decisión tomada por Jiménez, apenas 49 días después de asumir como director interino del Servicio Nacional de Guardacostas, se justificó en el supuesto deterioro de las instalaciones en Quepos, limitaciones de acceso y su condición de Patrimonio Nacional, que impide reparaciones.

Rodríguez mencionó que Zamora y Jiménez no han visitado las nuevas instalaciones de la Academia, desde el movimiento de esa unidad. Además, agregó que tampoco ha logrado reunirse con el presidente Rodrigo Chaves ni con la diputada oficialista Pilar Cisneros, para poder hablar del mismo tema. Cisneros acudió a la sesión de la comisión especial, pero abandonó la sala apenas iniciaba su comparecencia.

“De parte del oficialismo prácticamente ha sido imposible. Si no he recibido respuesta del señor ministro, que es mi superior inmediato, cómo voy a recibir respuesta o un llamado del señor presidente”, manifestó Rodríguez.

Impacto del traslado

Rodríguez enfatizó que el traslado provocó una disminución en las estadísticas académicas: de 13 cursos impartidos a 188 estudiantes en 2023, se pasó a solo 3 cursos con 37 alumnos, en 2025. Aseguró que la unidad fue desarmada ”al ubicarlos en tierra”, con una reducción superior al 60% del personal, que pasó de 16 en agosto de 2019 a apenas 6 en la actualidad.

El jerarca recalcó que no conoce ninguna academia de guardacostas en el mundo ubicada fuera de una zona costera, como ocurre ahora en Costa Rica. “Esto es como que le digan a uno voy a ponerlo a entrenar la unidad canina, pero no tengo perros”, comentó.

Subrayó la necesidad de estar cerca del mar, contar con equipo y vehículos acuáticos, y utilizar ese entorno para formar al personal. Criticó, además, que se considere el mar como una “diversión” y no como el lugar de trabajo de la Academia.

“De la formación que nosotros les damos es con lo que ellos se van a ir a enfrentar en la realidad con el narcotráfico afuera en el mar. Y en el mar no hay nadie más que nosotros mismos. Ahí no podemos esperar que llegue la ambulancia o el tránsito. Ahí somos nosotros contra lo que se presente en esa situación”, sostuvo.

Rodríguez recordó que entre 2019 y 2023 se realizaron “muchas mejoras” en la sede de Quepos, como la construcción de un gimnasio, la iluminación de la cancha multiusos, la instalación de nuevas ventanas, sistema eléctrico y aires acondicionados. Por ello, dijo no compartir la versión de que las instalaciones estaban “en un muy mal estado”.

Además, resaltó que uno de los principales aportes para la Academia proviene del Gobierno de Estados Unidos, a través de la oficina de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), que financia diversos programas. “Ellos no van a hacer donaciones si no ven resultados, lógicamente”.

En contraste, señaló que el apoyo recibido por parte del Ministerio de Seguridad ha sido “muy poco”.

Críticas al ministro Zamora

El director también cuestionó que, en noviembre de 2023, el ministro Zamora enviara una carta a la comisión tripartita de la Municipalidad de Quepos, destacando la importancia de que la Academia permaneciera en ese cantón, pero que, en marzo de 2024, apenas un mes después de que asumiera como director interino, Jiménez Steller firmara las directrices para trasladarla a Pococí.

Rodríguez aseguró que esa decisión se tomó sin consultarle y sin informarle los motivos, mientras él se encontraba de vacaciones, otorgadas por el propio Jiménez sin haberlas solicitado.

Indicó que en ese momento envió al ministro Zamora un criterio técnico en el que detallaba por qué consideraba incorrecto el traslado, el cual, a la fecha, no le ha respondido.

Finalmente, cuestionó al jerarca por declaraciones dadas en setiembre de 2024 a un medio de comunicación, en las que aseguró que la Academia tenía más de dos años de no impartir cursos. Para desmentirlo, Rodríguez mostró a los diputados un video en el que el propio Zamora ofrecía un discurso de agradecimiento durante la última graduación realizada en 2023.