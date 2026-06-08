Política

Diputados podrían perder sus credenciales por conflictos de interés, dádivas o tráfico de influencias, según un proyecto de ley

Iniciativa busca regular el procedimiento para sancionar a legisladores que utilicen su cargo para beneficios indebidos o favorecer intereses privados

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Por Cristian Mora
25/02/2025, San José, Asamblea Legislativa, recorrido por la asamblea, para hacer fotografías ilustrativas del Lobby en la asamblea.
La propuesta plantea que una comisión especial investigue las denuncias y que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga la decisión final sobre una eventual cancelación de credenciales. (Jose Cordero/José Cordero)







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Deber de probidadAsamblea LegislativaSancionar a diputados
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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