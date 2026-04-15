Diputados aprueban en segundo debate el Duelo de la Patria como símbolo nacional; ahora depende de Rodrigo Chaves

Partituras del Duelo de la Patria se conservan en la Escuela de Música de la UCR.

La Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este martes, en segundo debate, la declaratoria de la marcha fúnebre el Duelo de la Patria como símbolo nacional de Costa Rica.

El proyecto de ley fue aprobado con el voto afirmativo de 34 legisladores, mientras que siete diputados votaron de forma negativa. En contra se manifestaron los oficialistas: Alexander Barrantes, Paola Nájera, Jorge Rojas, Pilar Cisneros, Daniel Vargas; y el independiente afín al chavismo, Leslye Bojorges.

El expediente legislativo 24.812 es impulsado por Rodrigo Arias, presidente del Congreso.

“Probablemente, el Duelo de la Patria sea más reconocido como una pieza musical que acompaña nuestras procesiones los Viernes Santos que por la historia misma que encierra. Por eso, para que quienes la recuerdan, vuelvan a sentirla y para que quienes no la tengan tan presente, les pido escuchar este breve fragmento”, dijo Arias justo antes de solicitar que comenzara a sonar esa pieza musical en el Congreso.

El Duelo de la Patria del compositor costarricense Rafael Chaves Torres fue ideado para las honras fúnebres del expresidente de Costa Rica, el general Tomás Guardia, quien murió en 1882.

Según el presidente legislativo, declarar esa pieza musical como símbolo nacional es un “acto de justicia”.

“Basta con escuchar sus primeros compases para que el país entero reconozca el tono de la solemnidad, del respeto, de la despedida y de la memoria. No estamos ante una partitura más de nuestro patrimonio musical, sino ante una obra que se ha sabido interpretar por generaciones una emoción nacional. Este proyecto no pretende inventarle prestigio al Duelo de la Patria, ese prestigio ya lo tiene”, dijo el congresista.

Ahora, el proyecto de ley pasará al Poder Ejecutivo, en caso de que Rodrigo Chaves lo firme, el Duelo de la Patria se convertiría en el símbolo nacional costarricense número 20.

¿Qué dice el texto aprobado?

El Duelo de la Patria, según el texto dictaminado en comisión, se ejecutará en todo acto solemne de duelo o luto nacional, ante la defunción de miembros de Supremos Poderes o exmiembros de Supremos Poderes, así como ante situaciones de catástrofe nacional o de otros hechos graves que involucren el fallecimiento de personas en actos valerosos.

El proyecto establece una conducta obligatoria para la ciudadanía durante su interpretación. El texto señala que, “en toda ocasión en que se ejecute esta marcha, se deberá guardar la compostura y el respeto debido a los símbolos que encarnan sentimientos de dolor”.

El texto señala que la pieza musical deberá ser ampliamente difundida. La enseñanza de esa obra musical será obligatoria en todas las bandas musicales y orquestas sinfónicas de la República.

El Estado deberá garantizar la protección, diseminación, y adecuado uso de esa obra musical.

“De igual manera que del resto de los símbolos nacionales como bienes culturales de la Nación, y en ese entendido, no puede ser objeto de apropiación por particulares ni puede ser empleado para fines lucrativos o comerciales”, cierra el proyecto aprobado.

Es común escuchar el Duelo de la Patria en las procesiones de Semana Santa. (Rafael Pacheco Granados/Atenorio,)

La interpretación de esta pieza musical es habitual en funerales de miembros de los Supremos Poderes, incluidos expresidentes de la República. Además, su ejecución suele asociarse a la Semana Santa, particularmente durante la procesión del Viernes Santo, cuando se traslada el Santo Sepulcro.