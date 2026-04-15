Política

Diputados aprueban en segundo debate el Duelo de la Patria como símbolo nacional; ahora depende de Rodrigo Chaves

Siete legisladores se manifestaron en contra de la iniciativa: seis oficialistas y un independiente afín al chavismo

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Por Sebastián Sánchez
Partituras del Duelo de la Patria se conservan en la Escuela de Música de la UCR. (Jorge Castillo)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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