Política

Diputados aprueban en primer debate ley para levantar secreto bancario en 10 días

La ausencia de un plazo definido ha provocado demoras en investigaciones penales; la reforma establece un límite de 10 días naturales para jueces y entidades financieras

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Por Lucía Astorga
04/08/2025/ Fotos conceptuales para ilustrar tema de narco política, corrupción, dinero ilícito, cocaína y dinero, colones, dólares / MATERIAL EMBARGADO para EL FINANCIERO HASTA 18 agosto 2025 / Foto John Durán
La reforma busca agilizar las pesquisas judiciales por casos penales e investigaciones relacionadas con el crimen organizado. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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