Política

Diputados aprueban en primer debate aumento del canon por uso de frecuencias de radio y televisión

Proyecto de ley fue aprobado nuevamente en primer debate, luego de modificaciones hechas a inicios de agosto

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Por Aarón Sequeira

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Diputados en el plenario legislativo
Diputados en el plenario legislativo. Pueblo Soberano. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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